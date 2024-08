Val-des-Sources envisage la possibilité d’annexer deux secteurs de Danville

Danville — Les élus municipaux de Danville ont vivement réagi au fait que Val-des-Sources envisage la possibilité d’annexer les domaines Plein air et Pinard, prévoyant le transfert de 169 portes de Danville à Val-des-Sources. Dans ce sens, les élus de Danville ont expédié une lettre aux autorités de Val-des-Sources témoignant leur vive opposition à ce projet.

« À la lumière de nos efforts collectifs pour renforcer le lien entre nos deux municipalités, nous croyons fermement que la situation actuelle aurait dû vous amener à refuser cette demande d’annexion, qui aura certes des répercussions économiques et sociales importantes pour l’avenir de notre ville, de même que pour la vôtre et la MRC dans son ensemble », ont écrit la mairesse, Martine Satre, et les six conseillers municipaux, dans la lettre dont La Tribune a obtenu copie.

En fait, c’est une pétition signée par des citoyens des deux secteurs de Danville qui est à l’origine de ce projet d’annexion. Cette pétition a été déposée le 8 avril au conseil municipal de Val-des-Sources.

Selon le maire de Val-des-Sources et préfet de la MRC, Hugues Grimard, ces citoyens sont plus près géographiquement de Val-des-Sources. « La municipalité de Val-des-Sources est prête à regarder l’ensemble du dossier. Nous voulons le faire correctement avec l’approbation de l’ensemble des autorités compétentes. En tant que gestionnaire municipal, il faut prendre le temps d’analyser et voir si c’est pour une bonne chose. Nous sommes prêts à analyser la faisabilité. Il faut le faire d’une façon transparente. Nous prendrons le temps qu’il faudra pour compléter le processus », de dire le premier magistrat sur les ondes de CJAN.

La mairesse de Danville, Martine Satre, s’est dite surprise de la rapidité avec laquelle Val-des-Sources a traité le dossier.

« Je pense que c’est la hausse de taxes de l’hiver dernier qui a été l’élément déclencheur », a soutenu la mairesse de Danville.

Même si le contenu de la lettre en question a été largement diffusé au cours des derniers jours, les autorités municipales de Danville ont refusé de la rendre publique.