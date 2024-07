Val-des-Sources célèbre son histoire en grand

Val-des-Sources — Le samedi 6 juillet dernier marquait le jour exact du 125e anniversaire de la Ville d’Asbestos, devenue Val-des-Sources comme on le sait.

Bien qu’une pléiade d’activités ont lieu tout au long de l’année, le comité organisateur de la fête et les autorités de la ville avaient bien évidemment ciblé cette date comme point culminant des célébrations qui se sont déroulées sur le site du parc Dollard.

En dépit d’une prévision météo menaçante, les festivités ont tout de même pris leur envol aux environs de 11 h samedi matin avec le mot de bienvenue du maire Hugues Grimard, ainsi que des allocutions du député de Richmond André Bachand et des dignitaires présents.

S’ensuivit l’ouverture de la zone familiale avec les jeux gonflables, maquillages, ballons et caricaturiste.

Un service de bar et une offre alimentaire diversifiée tenue par des organismes du milieu sont venus agrémenter le tout, de même que le volet spectacle qui occupa une place prépondérante avec des prestations musicales tout au long de la journée.

De ce fait et en complément de la magie offerte par les artistes et groupes locaux, les organisateurs de la fête ont frappé un grand coup en accueillant la visite du quatuor québécois bien connue, QW4RTZ, qui se distingue notamment par leurs chants faits a cappella. Ces derniers ont offert une performance très appréciée de la foule, en prémices de la présence sur scène de la formation acadienne Les Gars du Nord, qui agissaient en tant que tête d’affiche de la soirée.

Autre fait marquant de cette journée unique fût sans contredit la partie de balle lente. ABS Remorque opposant une équipe dirigée par le valsourcien et ancien joueur de la LNH, Jean Hamel, laquelle était formée d’acteurs et intervenants du milieu sportif, culturel et médiatique de la région, à celle d’anciens joueurs des Canadiens de Montréal, dont Lucien Deblois, Richard Sévigny, Francis Bouillon, Sergio Momesso, Mathieu Dandenault, Claude Dupont et Yvon Lambert (entraineur).

Pier-Olivier Gouin Directeur général d’ABS Remorques, commanditaire officiel de ce match-spectacle et deux employés de la compagnie se sont également joint aux anciens professionnels pour cette rencontre qui s’est finalement soldée par une égalité de 18 à 18 après six manches de jeu.

« Ce fut fantastique comme journée, nous sommes vraiment très contents des commentaires reçus et de la tournure des événements, car la météo a finalement collaboré avec nous. Je tiens d’ailleurs à féliciter l’ensemble des membres du comité organisateur et tous ceux et celles qui ont travaillé à rendre cette journée possible pour le bien de notre communauté. Personnellement je suis ravi de la réponse des citoyens qui sont venus célébrer en grand nombre avec nous la fierté et l’histoire de notre ville. J’ai vu beaucoup de familles participer aux festivités et j’en suis excessivement fier. Bravo et merci à tous ! », de commenter le maire de Val-des-Sources, Hugues Grimard.

Il est à noter que diverses activités se poursuivront encore de manière ponctuelle tout au long de la présente année, dans le cadre des festivités du 125e anniversaire.

​