Canton de Melbourne — La municipalité du Canton de Melbourne tient à informer la population que les travaux de réfection d’un ponceau sur le chemin Valley, entre le chemin Grainger et le Village de Kingsbury, sont prévus du 8 au 11 juillet 2024. Les travaux seront réalisés du lundi au jeudi entre 7 h et 17 h et le vendredi de 7 h à midi. Une ...