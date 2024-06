La Municipalité de Wotton fière de célébrer ses 175 ans d’histoire

Wotton — La Municipalité de Wotton annonce officiellement le lancement de la programmation des festivités du 175e anniversaire de la fondation de la municipalité. Cet événement marquant sera célébré du 30 août au 1er septembre 2024 avec une variété d’activités et de spectacles pour tous les citoyens et visiteurs.

Afin de célébrer ce moment historique, de nombreuses activités ont été planifiées : une fête foraine, un spectacle de Carbo et feu de joie, un circuit piétonnier historique, une criée, un feu d’artifice, de la danse country et bien plus encore.

Les billets en quantités limitées sont disponibles au www.wotton.ca/175e pour le souper du 31 août, le spectacle d’ Alain-François avec en première partie le duo local Wistiti et mister Bobby et le dîner du 1er septembre.

Cet événement permet, non seulement, de partager la culture locale entre nous, mais aussi avec des gens de l’extérieur de notre territoire et de les sensibiliser à la richesse de notre patrimoine. Il offre l’opportunité de faire découvrir ou redécouvrir l’histoire de Wotton et de célébrer ensemble notre passé commun.

La journée du 2 juin 2024 marque la proclamation du 175e anniversaire de la création du « Township de Wotton » faite le 2 juin 1849.

Déjà à cette date, quelques-uns de nos aïeux s’étaient installés ici, venant parfois de très loin à la recherche d’un monde meilleur, un monde où s’établir, un monde à conquérir. Aujourd’hui, certaines familles en sont à leurs huitièmes générations à Wotton, témoignant de la richesse de notre histoire et de notre communauté.

« Que vous soyez un habitant de longue date de Wotton, un ancien résident, un nouvel arrivant ou un visiteur, nous vous invitons à vous joindre à nous pour célébrer notre 175e anniversaire. Ensemble, honorons notre passé, célébrons notre présent et construisons ensemble un avenir prometteur pour notre communauté. Fêtons notre 175e ! »

Pour plus d’informations sur la programmation complète des festivités du 175e anniversaire de la Municipalité de Wotton ainsi que les articles promotionnels disponibles, veuillez consulter le site web : www.wotton.ca/175e ou téléphonez au 819-828-2112.