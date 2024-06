Des améliorations à venir dans le parc Carmen-Cloutier-Juneau

Windsor — La Ville de Windsor procédera cet été à la mise à niveau de certaines infrastructures sportives utilisées par les citoyens ainsi que par les équipes et ligues amateurs sur le territoire, des infrastructures situées au cœur de la ville dans le parc Carmen-Cloutier-Juneau.

Ces investissements ont été rendus possibles grâce à une subvention pour les projets structurants octroyée par la MRC du Val-Saint-François.

L’objectif est d’assurer une qualité de service à la population et aux municipalités environnantes en proposant des terrains sportifs rehaussés qui favoriseront la tenue de compétitions locales et régionales.

« Nous souhaitons maintenir l’accessibilité de nos terrains sportifs à toute la population de Windsor et aux citoyens des municipalités environnantes afin de favoriser et valoriser la pratique régulière d’activités physiques, sportives et récréatives. En améliorant la qualité de nos terrains sportifs ainsi que leurs infrastructures, nous souhaitons appuyer nos citoyens afin qu’ils les utilisent au maximum de leur potentiel », mentionne-t-on à la Ville.

Baseball et soccer

Dans le cadre de ce projet, la ville de Windsor a fait l’acquisition de deux nouveaux buts de soccer afin d’assurer la conformité de nos installations en fonction des standards de ce sport sur la scène régionale.

Un filet protecteur sera également installé le long de la ligne du 3e but sur le terrain de baseball, ainsi qu’un tronçon de clôture, afin de protéger les spectateurs et les utilisateurs du parc de planches à roulettes.

Améliorations à la piscine municipale

La piscine municipale nécessite elle aussi une mise à niveau pour assurer la sécurité des utilisateurs et pour faciliter le travail des équipes de sauveteurs. Le projet prévoit, entre autres, le remplacement du tremplin et des miradors de surveillance pour les sauveteurs ainsi que l’installation d’un auvent pour le soleil.