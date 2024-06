Travaux de réfection au parc canin de Windsor

Windsor — La Ville de Windsor confirme le début des travaux de réfection au parc canin, visant à améliorer l’expérience des usagers et la sécurité de l’espace. Ces travaux comprendront le remplacement des lampadaires pour un éclairage plus performant et le renouvellement de la surface avec un matériau de haute qualité.

L’objectif de ces améliorations est de garantir un environnement plus sûr et plus agréable pour les chiens et leurs propriétaires, particulièrement durant les périodes de faible luminosité.

Les nouveaux lampadaires offriront un éclairage plus efficace et écoénergétique, permettant ainsi une meilleure visibilité et une plus grande sécurité.

Les travaux ont débuté le 28 mai dernier et devraient se terminer d’ici vendredi le 7 juin. Pendant cette période, le parc canin sera temporairement fermé afin d’assurer la sécurité de tous.

Les utilisateurs sont invités à consulter le site Web de la Ville pour obtenir des mises à jour régulières sur l’avancement des travaux.

« Nous sommes impatients de voir ces améliorations se concrétiser et de pouvoir offrir à nos résidents et leurs compagnons à quatre pattes un parc canin encore plus accueillant et fonctionnel », a déclaré Mme Sylvie Bureau, Mairesse de Windsor. « Nous remercions les usagers pour leur patience et leur compréhension durant la période des travaux. »