Ouverture de la piscine municipale de Windsor les fins de semaine dès le 1er juin 

Windsor – La Ville de Windsor est heureuse d'annoncer l'ouverture de la piscine municipale pour la saison estivale 2024. À partir du samedi 1er juin 2024, la piscine sera ouverte au public les fins de semaine.

La piscine municipale de Windsor offre un cadre idéal pour se rafraîchir et s'amuser en famille ou entre amis. Les résidents et les visiteurs sont invités à profiter des installations modernes et de l'ambiance conviviale. Des sauveteurs qualifiés seront présents pour assurer la sécurité de tous les nageurs.

Pour plus d'informations sur les activités et les services offerts à la piscine municipale, veuillez visiter notre site web https://www.villedewindsor.qc.ca/sport-loisirs-et-culture/piscine-municipale-et-jeux-deau/.

À noter que les jeux d’eau sont déjà en fonction depuis le 21 mai dernier. Nous vous attendons nombreux pour une saison estivale rafraîchissante et pleine de plaisir à la piscine municipale de Windsor!