Routes 143 et 249 : d’importants travaux d’asphaltage commencent en juin à Windsor

Windsor — Le ministère des Transports et de la Mobilité durable confirme que des travaux d’asphaltage commenceront au début du mois de juin prochain sur la route 143, entre le 12e Rang, à Val-Joli, et la rue des Prés, à Windsor, ainsi que sur la route 249, entre la route 143 et la rue de la Poudrière, à Windsor.

Les interventions s’échelonneront sur environ neuf semaines, soit jusqu’à la fin juillet.

Les interventions seront effectuées du lundi au vendredi et nécessiteront la circulation en alternance des véhicules, entre 6 h 30 et 23 h, ainsi qu’un accès contrôlé pour les piétons et cyclistes. Les accès aux commerces et aux résidences seront maintenus durant toute la durée des travaux.

Pour connaître les entraves détaillées de ce chantier, on invite les gens à consulter Québec 511.