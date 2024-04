Démantèlement des abris temporaires

Windsor – La Ville de Windsor tient à rappeler à ses citoyens que tout abri de voiture temporaire doit être enlevé en dehors de la période du 1er octobre d’une année jusqu’au 15 avril de l’année suivante, conformément à l’article 31 du règlement 106-2005 (zonage).

En conséquence, tout abri d’auto temporaire présent passé la date du 15 avril le sera en non-conformité audit règlement.

La Ville de Windsor invite les citoyens qui auraient omis de se conformer à ce règlement, à démanteler leur abri temporaire si ce n’est déjà fait.

La Ville se réserve le droit d’intervenir et d’utiliser toute mesure administrative à sa disposition pour faire respecter la Loi et ses règlements et pour sanctionner tout manquement constaté.