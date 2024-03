Aménagement d’un trottoir entre le garage municipal et la Poudrière

Windsor — Un trottoir, agrémenté d’un mobilier urbain, sera aménagé entre le garage municipal et le parc historique de la Poudrière. Ce circuit d’accès nature actif et sécuritaire pour aînés sera construit grâce à une subvention de 100 000 $ accordé par le gouvernement du Québec.

C’est ce qui a été confirmé par le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, et de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Cette aide financière est attribuée pour la concrétisation de Circuit d’accès nature actif et sécuritaire pour aînés dans le cadre du Programme d’infrastructure municipale pour les aînés (PRIMA).

« Je me réjouis que le projet Circuit d’accès nature actif et sécuritaire pour aînés de la ville de Windsor ait fait l’objet d’une recommandation pour le financement demandé. Cela témoigne du sérieux de l’engagement des gens d’ici auprès des personnes aînées, et de l’écoute de notre gouvernement pour offrir une réponse adaptée aux besoins de notre région. Je remercie toutes les personnes qui se sont investies dans cette démarche et je salue leur dévouement au mieux-être de la collectivité », souligne André Bachand.

Le PRIMA a pour but d’appuyer les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. Il permet l’octroi de financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA), pour la réalisation de travaux d’infrastructures et d’aménagements répondant aux besoins des personnes aînées.

Selon le député, l’aménagement des espaces de vie est primordial pour le bien-être, l’engagement social et la sécurité des personnes âgées. La possibilité pour elles de vieillir dans les communautés où elles ont vécu longtemps dépend de la capacité de ces lieux à s’adapter à leurs besoins et capacités.

« Nous avons un joyau naturel au cœur de la Ville de Windsor, et tous nous résidants qui ont vécu leur jeunesse ici ont de bons souvenirs associés au Parc historique de la Poudrière. Aménager un circuit pour faciliter l’accès à ces espaces naturels est un gage de santé physique et psychologique pour nos aînés », soutient Sylvie Bureau, mairesse de Windsor

Le PRIMA permet aux municipalités de soumettre dans une même demande des travaux à réaliser à plusieurs endroits sur leur territoire. De plus, il a été élaboré de manière à favoriser une réalisation rapide des travaux, à accélérer les versements d’aide financière et à alléger la reddition de comptes pour les municipalités.