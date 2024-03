Une chaise des générations au cœur de la salle du conseil municipal de Danville

Danville — Réunit en séance extraordinaire le lundi 25 mars, les élus de la ville de Danville ont résolument accueilli avec joie l’installation d’une « chaise des générations » au sein de la salle du conseil municipal.

Il s’agit d’une initiative de la part de membres locaux du regroupement décentralisé et diversifié, appeler Les mères au front, qui, parrainé par l’organisme Danville en Transition et supporté par l’enseignante Stéphanie Perreault, a pu prendre forme auprès des jeunes de la communauté.

Le principe était de permettre aux enfants d’orner et de décorer, une vielle chaise berçante de toutes symboliques désignant les valeurs qui leur sont chères et qu’ils souhaitent voire être pris en compte dans les actions et décisions des membres du conseil municipal, car cela aura un impact direct sur leur avenir.

Lors des allocutions d’usages, nous avons été à même d’apprendre que le choix de la chaise berçante ne fût pas un hasard, car celle-ci a pour but d’incarner le volet de réconfort et que l’on attribue rassurant.

Ainsi, parmi les symboliques retrouvés, il y a le blanc, désignant ce que les jeunes souhaitent voir véhiculer, tels que l’égalité, la liberté, la protection de l’environnement et l’inclusion sociale notamment, alors que du côté noir, on souhaite entre autres voir s’éliminer les guerres, l’intimidation et le non-respect de la lutte à la pollution.

En plus d’avoir le plaisir de procéder personnellement à la remise de la « chaise des générations » les enfants impliqués ont eu le privilège de prendre place à la table des élus quelques minutes, afin de présenter leur projet et de s’imprégner du sentiment que procure une salle de conseil municipal en pleine séance.

Une symbolique de retour qui fut assurément des plus importantes pour la mairesse Martine Satre, la directrice générale de la ville, Mme Marie-Pier Dupuis, ainsi que l’ensemble de l’équipe de conseillère et conseillers présents.

Reste à savoir quel sera l’emplacement exact qu’occupera la chaise dans la salle de réunion, mais une chose est certaine, peu importe l’endroit, celle-ci saura porter la voix des jeunes de la municipalité et rappeler aux élus actuels et futurs, toute l’importance de prendre en considération l’avenir dans les gestes d’aujourd’hui.

Avec cette l’adoption de cette « chaise des générations » la ville de Danville se joint à plus de 70 autres municipalités ayant déjà emboîtées le pas au Québec.