La Journée des partenaires pour la mise en œuvre des orientations territoriales

Richmond — Le comité de suivi de la démarche stratégique, complétée l’an dernier, convie les élu.es, institutions, organismes, groupes, entreprises ainsi que la population du Val-Saint-François à la Journée des partenaires du Val-Saint-François qui aura lieu le mardi 30 avril 2024, de 9 h à 16 h, au Centre communautaire de Valcourt. Un rendez-vous printanier pour discuter des projets et initiatives réalisés ou en voie de réalisation et qui sont en lien avec les orientations territoriales du Val.

La MRC a réalisé une démarche stratégique en 2022-2023 permettant d’identifier collectivement cinq orientations territoriales qui guideront le développement de notre territoire.

Ce projet a pu mobiliser tout le milieu. Les municipalités, institutions, organismes, groupes, entreprises ainsi que la population du Val-Saint-François a pu s’exprimer et participer aux différentes étapes qui ont permis l’élaboration de ces orientations. Elles appartiennent maintenant au milieu. Elles seront tangibles et vivantes si elles sont utilisées pour guider les décisions et mettre en valeur les initiatives qui ont lieu dans le Val.

La MRC souhaite créer un moment de rencontre annuel pour les partenaires du Val-Saint-François et ainsi favoriser les échanges autour des projets et initiatives en lien avec les orientations.

Pour s’inscrire à cet évènement, il faut remplir un formulaire en ligne disponible sur le site internet de la MRC du Val-Saint-François/Démarche stratégique (https://bit.ly/3TBWbmx) avant le 19 avril, à midi.