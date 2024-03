Distribution d’arbres et de compost à Windsor

Windsor — En mai, on souligne, au Québec, le Mois de l’arbre et des forêts. De nombreuses activités valorisant l’arbre, les forêts et leurs bienfaits ont lieu un peu partout à travers la province. Parmi ces activités, la Ville de Windsor procédera à la distribution de jeunes pousses d’arbres gracieusement offertes par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Cette activité se déroulera le samedi 18 mai 2024. Elle se tiendra au garage municipal de Windsor.

« Ça fait plusieurs années que nous procédons à la distribution d’arbres et de compost. Il y a l’Association forestière du sud du Québec qui collabore à cette activité bien appréciée par la population », souligne David Maurice, chargé de projets et conseiller en communication à la Ville de Windsor.

Les autorités municipales avaient jusqu’au 31 mars pour faire la demande d’arbres.

Des conifères et des feuillus devraient être disponibles lors de la distribution, mais il est trop tôt pour connaître avec précision sur les essences qui seront offertes.