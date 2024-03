Saint-François veut acquérir le terrain de la Fabrique

Saint-François-Xavier-de-Brompton — Afin de favoriser la préservation naturelle du cœur villageois et l’implantation du projet intergénérationnel Le Houppier sur son territoire, la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton a effectué une offre d’achat conditionnelle du terrain de La Fabrique, situé en arrière de la coopérative d’habitation Le Jardin des Sages.

L’offre d’achat a été acceptée par la Fabrique et l’archevêché de Sherbrooke.

« La Municipalité tient à ce que ce secteur, qui est notre noyau villageois, conserve une vocation communautaire. En effectuant une offre d’achat de 250 000 $ conditionnellement à ce que Le Houppier reçoive son financement pour démarrer son projet, on consolide cette vision du conseil. De un, on protège les milieux humides et naturels qui s’y trouvent, qui retiennent et filtrent l’eau qui recharge la nappe phréatique qui alimente les puits des citoyens. De deux, on appuie un projet d’importance pour notre municipalité, soit celui du Houppier qui veut y créer une garderie en milieu naturel, y implanter des espaces communautaires et de l’hébergement pour nos aînés. De trois, on assure un financement à notre église », souligne le maire, Adam Rousseau.

C’est ainsi que l’offre d’achat conditionnel au montant de 250 000 $ est valide jusqu’en décembre 2026. Advenant que le Houppier obtienne son financement, la municipalité versera 150 000 $ à la Fabrique en un versement, ensuite 10 000 $/an pendant 10 ans.

« S’il obtient son financement, le Houppier achètera une partie du terrain à la municipalité au coût de 150 000 $. Il faut aussi se rappeler que lorsque la municipalité a acheté le terrain de la Fabrique pour en faire un terrain de soccer, en 2020, nous avions convenu de le payer en raison de 10 000 $/an pendant 5 ans. Le fait de verser 10 000 $/an à la Fabrique ne constitue donc pas une augmentation de la taxation pour le citoyen », précise le maire.

Ce support concret de la Municipalité réjouit l’instigatrice du projet Le Houppier, Guylaine Leclerc : « Notre projet est novateur et parce qu’il est unique, il n’entre pas dans les petites cases connues. Cependant, nous sommes convaincus que le milieu de vie que nous voulons créer au cœur du village répond aux besoins des parents qui ont des besoins en garderie, même le soir et la fin de semaine, à ceux des aînés qui doivent quitter leur maison, de même qu’à toute la population qui cherche des locaux pour leurs activités. Cet appui concret de la Municipalité nous donne un énorme coup de pouce pour poursuivre notre projet. »

