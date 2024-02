Le chef des pompiers de la Régie démissionne !

Windsor — Après 10 ans à la tête de ce service, le directeur de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor, Christopher Grey, a remis sa démission.

Une divergence avec le conseil d’administration de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor serait à l’origine de ce départ.

En fait, l’ex-directeur de la Régie a remis sa démission le 15 décembre dernier.

« Il n’avait pas la même vision et la même façon de travailler que les membres du conseil d’administration. Les divergences d’opinions étaient surtout d’ordre budgétaire. La Régie regroupe trois municipalités ayant une capacité de payer limitée », souligne Alexandre Roy, président de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor.

Une question de rapidité d’exécution dans certains dossiers aurait poussé M. Grey à prendre une telle décision. La construction éventuelle d’une caserne unique serait au cœur du désaccord.

« Nous sommes trois municipalités au sein de la Régie. Parfois, il y a des délais plus longs que souhaité. C’est plus lent. Nous croyons que c’est pour cette raison qu’il a quitté. C’est un gars qui est beaucoup dans l’action », soutient M. Roy.

En fait, Christopher Grey a pris en charge la Régie dans des moments plus difficiles. « C’est lui qui a rebâti la Régie. C’est lui qui l’a remis sur pied. Il a relevé tout un défi », de dire Gaétan Graveline, membre du conseil d’administration de la Régie et conseiller municipal à Windsor.

M. Grey a accepté de rester en poste jusqu’au 24 février. Après quoi, c’est le capitaine Carl Bourget qui a pris la relève par intérim. « L’objectif était d’avoir un transfert de dossiers efficace », ajoute M. Roy, qui est conseiller municipale au district no 4 à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Selon lui, le lien entre l’ex-directeur et les membres du conseil d’administration de la Régie demeure très respectueux. « Il nous a dit que la Régie pouvait compter sur lui de façon contractuelle pour aider à la transition. Il y a une très bonne entente. L’objectif est de maintenir le service et de continuer sa viabilité », de dire M. Roy.

La mise en candidature pour le poste de directeur de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor a pris fin le 16 février. « Nous sommes actuellement dans l’étude de ces curriculums vitae pour ensuite être en mesure de passer des entrevues », mentionne le président.

La Régie a reçu une dizaine de candidatures. « Je ne sais pas vraiment quand le prochain directeur sera nommé. Nous souhaitons avoir quelqu’un le plus rapidement possible, mais nous voulons embaucher le meilleur et non le moins pire du groupe. Nous allons donc prendre le temps qu’il faut pour bien faire les choses », termine M. Roy.

