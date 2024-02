Le B-12 de Bombardier s’invite au Carnaval de Saint-Claude

Saint-Claude — Encore cette année, le traditionnel Carnaval d’hiver de Saint-Claude, qui se tient en majorité le samedi 17 février, prévoit une multitude d’activités gratuites pour la population de la région.

« À ma connaissance, c’est le plus gros événement du genre à être organisé à Saint-Claude. Le 17 février, ce sera une très grosse journée durant laquelle il y aura plein d’activités d’organisées. Nous allons y retrouver des activités plus traditionnelles, mais aussi plein de nouveautés au plus grand plaisir des gens présents », soutient François Séguin, intervenant en loisir et en communication à la municipalité de Saint-Claude.

L’an dernier, plus de 600 personnes s’étaient présentées au Carnaval d’hiver de Saint-Claude. Cette année, pas moins de 1000 visiteurs sont attendus.

Entre autres, les organisateurs du Carnaval de Saint-Claude prévoient la présence d’une autoneige B-12 de Bombardier (1947) tout au long des festivités. Ainsi, les personnes présentes auront l’occasion d’utiliser ce véhicule conçu pour circuler sur les routes enneigées en hiver.

« Le propriétaire du véhicule, Charles Bouchard, d’Eastman, a accepté d’être avec nous durant le Carnaval. Au lieu d’avoir les traditionnels tours de carrioles à chevaux, nous avons opté pour quelque chose de différent. Ainsi, pendant toute la journée, les gens auront accès à ce véhicule bien particulier. M. Bouchard est un passionné qui en a long à dire sur le sujet », précise M. Séguin.

Par ailleurs, c’est la première année qu’il y aura un concours de lancer du sapin. « Cette activité reviendra chaque année. Il y aura une classe d’enfant et une classe adulte. Celui ou celle qui le lancera le plus loin verra son nom inscrit sur un trophée qui perdurera dans le temps », de dire le responsable du dossier.

Les jeux gonflables sont de retour. Il y a la tire d’érable sur la neige. Un camion de bouffe de rue (foodtruck) des queues de castor sera sur place. Les installations d’Euro bungee, très populaire l’an dernier, seront de retour. Les personnes présentes pourront aussi se réchauffer dans un igloo gonflable géant. Bien sûr, le feu de joie sera sans doute aussi populaire chez les visiteurs. Le spectacle d’un jongleur et un cracheur de feu est prévu à l’horaire.

Le vendredi soir, une soirée disco-patin se déroulera sur les lieux de l’événement.

« La fête se déroule au cœur de la municipalité, près de l’église. Les activités sont centralisées. Les gens n’ont pas à se déplacer d’une place à une autre. La cantine du terrain de balle sera ouverte. Les gens pourront dîner sur place. Il y a des activités durant toute la journée. Chaque pouce carré du terrain sera utilisé. Nous nous attendons à ce que beaucoup de gens se déplacent pour le Carnaval. Il y a en a pour tous les goûts », insiste M. Séguin.

L’organisation a le soutien de quelques bénévoles. L’équipe des animateurs et des animatrices du camp de jour de Saint-Claude sera rémunérée pour voir au bon fonctionnement de la journée de festivités.

Un budget de 10 000 $ a été mis à la disposition des organisateurs de l’événement. Desjardins et le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, sont au nombre des commanditaires. « Il est important de dire que les gens des municipalités de la région sont les bienvenus.

​