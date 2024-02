Consultation sur le PPU projet pour le centre-ville de Richmond

Richmond — Les citoyens de Richmond sont invités à une soirée de consultation sur le projet du nouveau programme particulier d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville, le mardi 20 février prochain à 18 h 30 au Centre communautaire.

Le programme particulier d’urbanisme représente l’un des outils de planification du Plan d’urbanisme. Il permet d’apporter plus de précisions pour un secteur donné, en l’occurrence le centre-ville, et de mettre en valeur sa particularité. Il permet aussi de définir son plan de développement.

Pour assurer son positionnement stratégique au sein de la vie économique et communautaire de la région et aussi pour créer un milieu de vie dynamique à l’image des Richmondais, la Ville de Richmond désire créer un pôle urbain accessible, partagé et sécuritaire. On définit le secteur centre-ville comme étant celui situé sur les rues Principale Nord et du Collège entre les rues Craig et Adams.

Les principaux objectifs, qui seront présentés en détail lors de la soirée de consultation, sont la création d’un milieu de vie qui respecte les différentes notions du développement durable, la valorisation des terrains vacants du secteur visé et la création d’interconnexions entre le centre-ville et le parc Gouin et le parc industriel.

La Ville de Richmond a pu compter sur le support de la Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie (CIUSSS de l’Estrie-CHUS) qui a mené une étude d’impact sur la santé (EIS). Les grands constats de cette EIS seront également présentés le 20 février prochain.

La démarche de préparation d’un nouveau PPU s’est amorcée en avril 2022, suivi d’une séance de consultation en personne à l’automne 2022 et d’un sondage au printemps 2023. Il faut préciser que, si le processus semble avoir été long, des modifications à la Loi sur l’aménagement et d’urbanisme sont venues introduire des notions d’atténuation contre les changements climatiques.

L’adoption du prochain programme particulier d’urbanisme du centre-ville se fera ultérieurement par le conseil municipal.