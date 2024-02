Ulverton a réussi à ne pas augmenter sa taxe foncière

Ulverton — Alors que la grande majorité des municipalités de la région ont présenté des budgets avec des hausses du compte de taxes, Ulverton a réussi à adopter un budget de 1,2 M$ sans augmenter la taxe foncière.

« Il n’y a eu aucune augmentation. Le taux est demeuré le même », confirme la mairesse d’Ulverton, Lynda Tétreault.

Ainsi, la taxe foncière à Ulverton est restée stable à 0,42 $ du 100 $ d’évaluation.

« Nous avons réussi à le faire en allant chercher seulement 10 000 $ dans les surplus accumulés », précise Mme Tétreault.

« Chaque compte a été épluché et recalculé. Nous sommes allés au minimum de ce qu’on pouvait mettre. C’est un budget qui est très serré. Étant donné le contexte actuel où plusieurs personnes ont de la difficulté, nous avons décidé d’aller dans ce sens. Si on dépasse un peu, on ira piger dans les surplus », de dire la mairesse d’Ulverton.

Avec ce budget, quatre projets devraient être réalisés. « Nos attendons de savoir s’il y aura des subventions avant d’en dire plus », termine Mme Tétreault.