La bibliothèque de Danville ouvrira ses portes à la fin février

Danville — Après avoir été fermée durant plus de trois ans, la bibliothèque municipale de Danville, maintenant installée dans le centre communautaire de la rue Cleveland, sera à nouveau accessible à la population à la fin du mois de février.

« Il y a eu une série de circonstances, dont la pandémie, qui a fait que ça a pris un peu plus de temps. Finalement, au bout de trois ans et demi, en mobilisant toutes les énergies, nous avons réussi à redonner ce service aux citoyens, ce qui est extrêmement important », a souligné Martine Satre, mairesse de Danville,

Selon elle, la bibliothèque est la porte d’entrée à la culture. « Nous sommes très fiers de concrétiser ce nouveau chapitre de l’histoire de la bibliothèque », de dire la première magistrate.

Ce projet de relocalisation de la bibliothèque aura coûté 314 260 $, dont une subvention de 185 710 $ provenant de la MRC des Sources. La Ville de Danville a participé avec 82 580 $. Desjardins et le Réseau biblio Estrie ont aussi contribué au financement.

En 2022, le projet de bibliothèque a été relancé en collaboration avec un comité bénévole et le Réseau biblio Estrie. La conception du projet a été réalisée en partenariat avec une firme d’architectes. Par la suite, le projet a été présenté et validé par le conseil municipal. Un appel d’offres a été lancé au début de l’année 2023 pour le contrat complet de réaménagement.

Le préfet de la MRC des Sources, Hugues Grimard a été impressionné par les nouvelles installations. « Wow, c’est vraiment beau et professionnel. Ce sont des services de qualité pour l’ensemble de la population. Les gens qui vont venir vont être agréablement surpris. La MRC est très fière d’agir concrètement à l’enrichissement de la culture, de partage du savoir et de l’accroissement de la littératie dans la communauté. Quand une communauté se prend en main, on peut en faire davantage », a soutenu le préfet.

Les bénévoles devront se familiariser avec le système informatique avant que la bibliothèque puisse ouvrir ses portes à la population à la fin du mois de février.

Le projet comprenait plusieurs interventions, la plus importante étant la rénovation du local prévoyant des travaux majeurs dans la structure du bâtiment pour renforcer la capacité portante du plancher et accueillir la collection de 7500 livres et les nouveaux rayons.

« Aujourd’hui, nous célébrons la fin des travaux. Par la suite, nous ferons une annonce avec nos citoyens pour une ouverture de service. Il faudra maintenant renouveler le membership et de l’augmenter », insiste Émilie Lalancette-Néron, directrice de la vitalité du territoire et des loisirs à la Ville de Danville et maître d’œuvre du dossier.