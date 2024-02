« Nous avons pris la bonne décision » - Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis

Saint-Denis-de-Brompton — Les autorités municipales de Saint-Denis-de-Brompton ont été agréablement surprises par la force de frappe appliquée lors de l’incendie qui a endommagé le Tim Hortons le samedi 20 janvier dernier.

Selon le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Daniel Veilleux, il s’agit d’une preuve tangible démontrant que le conseil municipal a fait le bon choix en s’associant avec le Service de protection contre les incendies de Sherbrooke il y a un an.

« Nous l’avons échappé belle. N’eût été l’intervention rapide des pompiers de Sherbrooke et de la force de frappe appliquée le jour de l’incendie, les dommages auraient été beaucoup plus importants », de dire le premier magistrat.

Selon lui, il était impressionnant de voir le déploiement lors de cet incendie qui a fait, selon l’estimation des pompiers, plus de 100 000 $ de dommages. « Sur place, j’ai compté sept camions d’incendie et la présence d’une trentaine de pompiers. Ils ont même lancé une quatrième alarme en prévention, considérant la température et le froid », souligne M. Veilleux.

En fait, les pompiers sont arrivés sur les lieux de l’incendie neuf minutes après l’appel initial. « C’est une chose que nous n’aurions jamais eue avec les pompiers de Saint-Denis-de-Brompton. Et ce n’est surtout pas pour dénigrer leur travail. Sherbrooke peut compter sur des équipements complets et très spécialisés. Ce sont des professionnels et on peut le constater sur le terrain », soutient le maire de Saint-Denis-de-Brompton.

« Quand le conseil municipal a pris la décision de conclure une entente intermunicipale avec Sherbrooke, poursuit-il, nous souhaitions ce qu’il y a de meilleur. Nous voulions protéger nos citoyens. C’est ce qu’on a fait. Aujourd’hui, ce malheureux événement nous indique que nous avons pris la bonne décision. »

Le service incendie de la Ville de Sherbrooke coûte 750 000 $ à Saint-Denis-de-Brompton. Selon le maire, si Saint-Denis n’avait pas été desservie par Sherbrooke en matière de protection contre les incendies, les contribuables auraient eu à payer 7 % de plus sur le compte de taxes.

« Il n’y a pas eu de blessé. Les dommages sont limités à un seul commerce. Quand j’ai vu les pompiers de Sherbrooke s’exécuter, je me suis dit que les citoyens de Saint-Denis étaient bien protégés. Il faut se rappeler, au départ, que ce n’était pas une décision facile à prendre. Il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire qu’ils comprenaient maintenant la décision du conseil », de dire M. Veilleux.