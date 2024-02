La Ville de Windsor invite sa population à jouer dehors

Windsor – Dans le cadre de sa campagne Plaisirs d’Hiver, la Ville de Windsor souhaite inviter la population à profiter de la neige pour s’adonner aux sports d’hiver et aux activités extérieures en famille ou entre amis.

Patinage, glissage et constructions de neige, jeux intergénérationnels et bien plus d’activités encore seront au rendez-vous dans les prochaines semaines. Serez-vous de la partie ?

Catherine Joubert, technicienne en loisirs à la Ville de Windsor, fait appel à la population de la Ville de Windsor. « Comme par les années passées, nous avons besoins de bénévoles pour l’organisation de cette journée et assurer la réussite de l’événement. Il y aura de nombreuses activités sur le site et nous avons besoin de gens pour effectuer aider à l’organisation et la surveillance. »

Toute personne qui désire s’inscrire à titre de bénévole peut le faire par courriel à [email protected] ou par téléphone au 819 845-7888 #221

Journée spéciale le 11 février prochain

Dans le cadre de la campagne Plaisirs d’Hiver, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Windsor organise, en partenariat avec plusieurs organismes, une journée d’activités extérieures avec des jeux gonflables sur le terrain du champ de golf, feu de foyer, des glissades sur tube et des animations ludiques par la Maison de la famille Les Arbrisseaux. Il y aura de la musique, distribution de chocolat chaud et de café.