Une nouvelle activité populaire à Saint-Claude 

Saint-Claude - La Municipalité de Saint-Claude offre, depuis 2 semaines, une activité de disco patins sur la patinoire extérieure.

Les vendredis soirs en janvier, la musique disco envahit la patinoire et la transforme en piste de danse ! On éteint les lumières, on part de la musique et des projecteurs de toutes les couleurs habillent la glace et assurent l’ambiance durant plus de 2 heures ! Du chocolat chaud est distribué gratuitement à tous, afin de réchauffer les cœurs et prolonger le plaisir !

Cette activité est une nouveauté en 2024. Une tentative avait été effectuée en 2023 la veille du carnaval de février, mais les conditions météo n’étaient pas de notre côté. La réponse de la population est extrêmement positive, comme en témoigne la centaine de personnes qui sont venus lors des 2 premières soirées.

« Nous avons récidivé cette année en devançant la période et nous allons offrir 2 autres soirées du même genre durant les prochaines semaines, selon les caprices de Dame Nature ! On est chanceux de pouvoir compter sur un duo de préposés extraordinaires qui sont de véritables magiciens pour fabriquer de la glace dans des conditions difficiles ! », mentionne François Séguin, intervenant en loisir pour la Municipalité de Saint-Claude.