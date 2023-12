Saint-François : la hausse des taxes varie entre 3 % et 4 %

Saint-François-Xavier-de-Brompton — En adoptant un budget de 4, 7 M$, les autorités municipales de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont dû se résigner à augmenter la taxe foncière de 0,03 $, une hausse de 4,4 %.

Cependant, avec la diminution de certaines taxes de service, l’augmentation totale varie entre 3 % et 4 %. À titre d’exemple, cette hausse représente une augmentation annuelle de 96,95 $ pour une maison évaluée à 305 100 $ qui est desservie par le réseau d’égout ainsi que par les collectes de matières organiques, recyclables et organiques.

« En tant que Municipalité, nous n’avons pas le choix de hausser la taxation si nous voulons continuer d’offrir les mêmes services à la population. Nous subissons une hausse moyenne de 5,2 % pour des dépenses incontrôlables provenant de fournisseurs externes. Le budget adopté lors de la séance de ce soir en est un de continuité et de maintien », affirme le maire, M. Adam Rousseau.

C’est ainsi que les taxes résidentielles et non résidentielles passent de 0,675 0 $/100 $ d’évaluation à 0,705 0 $/100 $ d’évaluation. Du côté commerce et industrie, la taxe passe de 0,835 0 $/100 $ d’évaluation à 0,865 0 $/100 $ d’évaluation.

« Pour l’équilibrer en respectant la capacité de payer des citoyens qui vivent, eux aussi, l’inflation, nous y avons affecté 100 000 $ de notre surplus libre pour un investissement ponctuel, l’achat d’une rétrocaveuse », de dire M. Rousseau.

Selon lui, la préparation d’un budget est toujours un exercice difficile. « Les coûts fixes ont beaucoup augmenté. Les diverses quotes-parts, les montants d’assurance, le coût du gravier et du diesel sont à la hausse. Nous pouvons bien faire un budget sans augmentation, mais c’est toujours dans les services que nous coupons. Avec ce budget, nous sommes sûrs que nous allons réussir à maintenir et même améliorer certains services. L’augmentation n’est vraiment pas exagérée », souligne le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

En fait, les autorités municipales se sont assurées que les sommes investies dans les différentes postes budgétaires soient suffisantes pour maintenir les services.

« Cette année, nous stabilisons les investissements que nous avons effectués au cours des dernières années. Il n’y a pas de gros investissements prévus. L’an prochain, nous allons regarder vers d’autres projets d’amélioration du réseau routier », termine M. Rousseau.