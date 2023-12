La Ville de Danville adopte un budget « réfléchi et responsable »

Danville — Réunis en séance extraordinaire le lundi 18 décembre dernier, les élus de la ville de Danville ont adopté à l’unanimité le budget 2024 de la municipalité. Ce budget équilibré comprenant des revenus et des charges totalisant 8 088 649 $ est qualifié de « réfléchi et responsable » par la mairesse Martine Satre.

Il se veut également rigoureux, notamment dans le but de poursuivre le redressement financier de la ville et d’assurer la reconstruction des infrastructures, dont le garage municipal, ainsi que l’amélioration des routes. Le budget 2024 sera marqué par une disparité des hausses résultant des orientations prises par la ville, afin d’atteindre des objectifs bien précis tels que :

– La facturation du coût réel des services

– L’élimination progressive de la facturation de base

– L’application de taux variables selon la catégorie d’immeuble et dans les balises de taxations recommandées.

« Afin d’illustrer l’exercice, basé sur la moyenne de la valeur des résidences unifamiliales, soit 150 000 $, celles bénéficiant des services d’eau et d’égouts verront leurs taxes augmenter de 3,27 %. Celles qui ne bénéficient pas de ces services verront leurs taxes augmenter de 12,8 %. » Rapportait le document explicatif de la ville de Danville.

En dépit du fait que les pourcentages peuvent paraître impressionnants, la ville assure que les montants demeurent dans la moyenne à l’échelle provinciale.

De ce fait, l’administration municipale mentionne également avoir bénéficié des conseils du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), ainsi que d’exemples pratiques au sein de villes comparables, afin d’élaborer et de bien positionner une grille, dite plus réaliste et équitable pour l’ensemble de ses citoyens.

À la vue de ces réajustements au niveau de la taxation, l’administration actuelle semble tendre une fois de plus à démontrer son engagement à remettre à niveau les finances de la municipalité et poursuivre son travail au niveau des infrastructures, tout en assurant une équitabilité et une cohérence dans l’action pour le futur.