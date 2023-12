Windsor : feu vert au quartier des Papetiers

Windsor — Il n’y aura pas de référendum en lien avec la réalisation de projet de développement du quartier des Papetiers, situé à proximité de la rue Frye Est à Windsor.

Le nombre de requérants pour l’ouverture d’un registre n’a pas été suffisant. Peu de citoyens ont exprimé leur souhait de voir s’ouvrir le registre qui aurait pu mener à la tenue d’un référendum sur la question.

Le projet prévoit l’arrivée de 170 familles réparties dans des maisons unifamiliales, des jumelés, des maisons de ville, des bâtiments de six logements et des quadruplex.

L’aménagement d’un parc de 100 000 pieds carrés est prévu.

« Il nous reste à obtenir les autorisations du côté de l’environnement, mais il n’y a pas de contrainte particulière à ce niveau. Ce n’est pas vraiment un enjeu », affirme Samuel Davignon, directeur des opérations à Sphère société immobilière, le promoteur du projet.

Au retour de la période des fêtes, les documents d’ingénierie seront déposés à la Ville et au ministère de l’Environnement pour approbation. Donc, il y aura la construction de la rue l’été prochain. Après quoi, au retour des Fêtes, la vente des terrains va commencer.

« C’est souvent comme ça les projets. Au départ, il y a des personnes très verbales qui s’y opposent. Ça représente rarement la majorité des gens », constate M. Davignon.

Projet Place du Barrage

Par ailleurs, dans le secteur Greenlay à Windsor, le projet de la Place du Barrage se concrétisera sous peu.

« Nous venons d’avoir l’approbation du ministère de l’Environnement. Tout est correct. Les travaux devraient commencer au dégel », soutient M. Davignon.

La Place du Barrage est un projet de construction de six bâtiments de six logements ayant une vue sur la rivière Saint-François et le barrage de Windsor. La topographique naturelle du site permet la construction d’édifices de deux étages avec rez-de-jardin sans réaliser de travaux de terrassement majeurs.

Les bâtiments offrent des 41/2 de 1100 pi2 ayant des finitions intérieures standards dans le but de conserver un aspect abordable intéressant.

Environ 50 % de la couverture forestière du site sera conservé, soit 108 000 pieds carrés afin d’isoler les bâtiments à l’intérieur de la place. Une bande de protection végétale de plus de 10 m entourant le terrain sera également protégée.

Selon le promoteur, le site est très facile d’accès par l’autoroute 55 et à proximité des emplois minimisant les déplacements de voiture.