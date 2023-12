Saint-Denis : hausse de 7,4 % de la taxe foncière

Saint-Denis-de-Brompton — Les contribuables de Saint-Denis-de-Brompton devront subir une hausse de 7,4 % de la taxe foncière. C’est ce qui ressort du budget de 8,9 M$ adopté par les membres du conseil municipal le 14 décembre dernier.

Ainsi, le taux de taxe foncière générale augmente de 0,036 5 $ du 100 $ d’évaluation. Le taux était de 0,495 4 $ et passera à 0,531 8 $ pour l’exercice financier 2024. L’impact sur un compte de taxes moyen est de 152,70 $.

« Saint-Denis demeure avec un taux de taxation le plus bas en Estrie. Depuis 2021, le taux de la taxe foncière générale a monté de 2,29 % en moyenne. Nous appliquons une gestion serrée des dépenses », affirme le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Daniel Veilleux, au lendemain du dépôt du budget.

L’entente intermunicipale de desserte incendie avec la Ville de Sherbrooke permet une économie de 7 % sur le compte de taxes 2024. « Plus que jamais, nous croyons à l’importance de ce type d’ententes », précise M. Veilleux, rappelant également celle réalisée avec la municipalité de Racine pour l’implantation d’une station de lavage d’embarcations nautiques au lac Brompton l’été dernier.

« De plus, de concert avec les maires de la MRC, nous avons aussi travaillé ardemment à nous assurer que la quote-part de cette organisation soit révisée et contrôlée, afin que nous puissions maintenir un taux de taxes juste », de dire le maire de Saint-Denis-de-Brompton.

Le contexte d’inflation a représenté plusieurs défis à l’exercice financier, puisque certaines dépenses et frais ont bondi parfois à plus de 30 %.

Outre l’ensemble des approvisionnements qui ont subi des hausses, certains contrats pour lesquels la municipalité est allée en soumission en 2023 sont affectés par une augmentation qui a évidemment une répercussion sur des frais de service. C’est le cas de la vidange des installations septiques qui bondit de 33 % et de la collecte des ordures qui est majorée de 23 %.

D’autres factures incompressibles sont soumises à un sort similaire, dont celle de la Sûreté du Québec qui est augmentée de 7 %, faisant passer son taux de base de 201,50 $ à 215,61 $ par unité de logement.

« Avec un taux de taxe foncière générale fixé à près de 0,53 $ du 100 $ d’évaluation, nous demeurons, malgré tout, un des plus bas de la province pour une municipalité de notre taille », souligne le maire Daniel Veilleux, faisant référence à des taux de taxation plus élevés frôlant le dollar. Notre budget est réaliste et responsable, compte tenu du maintien des services essentiels à la population, ainsi que de l’entretien des infrastructures, qu’elles soient routières ou immobilières. »

« Le plus important, c’est de faire des budgets réalistes. Nous nous assurons de profiter des opportunités. Nous faisons de la collaboration intermunicipale. Il faut suivre les dépenses de près et trouver les bonnes occasions pour les revenus. Nous voulons améliorer les services aux citoyens, toujours selon la capacité de payer des contribuables », termine le premier magistrat.