Windsor reçoit l’aide du privé et des gouvernements pour construire sa bibliothèque

Windsor — La Ville de Windsor recevra une aide financière de près de 2,3 M$ provenant de la compagnie Domtar et des gouvernements provincial et fédéral pour la construction d’une bibliothèque.

C’est ce qui a été confirmé par André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale, par Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre du Revenu national, et par Sylvain Bricault, directeur général de l’usine Domtar à Windsor, lors d’une conférence de presse tenue vendredi dernier.

Ainsi, le gouvernement du Québec injecte 1 390 372 $ dans le projet alors que le fédéral fournit 612 820 $. La compagnie Domtar pour sa part offre un appui financier de 225 000 $. Le coût de la construction de la bibliothèque est estimé à plus de 4,3 M$.

Bien sûr, la mairesse de Windsor s’est réjouie de l’annonce de ces subventions. Le projet lui tenait à cœur depuis longtemps. « C’est avec une immense joie et une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd’hui pour annoncer que nous pourrons enfin aller de l’avant avec notre projet de nouvelle bibliothèque. Cet événement marque le début d’une nouvelle ère pour notre communauté. Une ère où la connaissance, la créativité et le partage seront au cœur de notre quotidien. Une bibliothèque, c’est bien plus qu’un lieu de stockage de livres. C’est un sanctuaire de savoirs, un lieu où les esprits curieux peuvent s’abreuver à la source. La bibliothèque ne sera pas simplement un bâtiment. Ce sera un symbole de l’importance que nous accordons à l’éducation et à la culture dans notre communauté », a souligné Mme Bureau.

Selon elle, ce projet prévoit la construction d’une bibliothèque moderne accessible et positionnée dans un lieu central, mais ancré dans la nature sur un terrain boisé près de la rivière. Elle sera en fait construite sur le terrain de camping, près du Centre sportif J. A. Lemay, un lieu calme et paisible pour allier culture et nature.

« C’est une belle journée de dire André Bachand. Cet investissement va permettre aux gens d’ici de profiter d’une installation culturelle du 21e siècle adaptée aux réalités de notre époque. C’est une excellente nouvelle pour toute la région. En plus de la construction d’un immeuble plus grand, le projet prévoit également l’achat de matériel spécialisé. La superficie sera près du double du lieu actuel. C’est vraiment un projet majeur pour toute la région. »

Selon Mme Bibeau, cette nouvelle bibliothèque offrira un espace moderne et sécuritaire en plus de favoriser le développement par l’échange de connaissances et d’expériences de cultures. « Je sais à quel point ce projet-là est important pour la communauté. C’est tellement important d’investir dans les infrastructures récréatives et communautaires. C’est ça qui fait la différence. C’est pour ça qu’on a le goût d’y vivre et d’élever nos enfants et d’y rester longtemps. Cette bibliothèque va bénéficier aux citoyens de Windsor, mais aussi à ceux de Val-Joly et de Saint-François-Xavier-de Brompton », a soutenu la ministre fédérale.

Le directeur général de l’usine Domtar à Windsor a mentionné que le partenariat de Domtar au projet de bibliothèque est naturel. « En plus d’être un projet rassembleur et inclusif pour toute la communauté, il est directement lié à notre produit, le papier », a affirmé M. Bricault.

La Ville devra donc aller en règlement d’emprunt pour financer la construction de la bibliothèque. Des activités de financement se tiendront également. Aucune modification du zonage n’est nécessaire.

Le Centre d’action bénévole de Windsor et région utilisera les locaux laissés vacants sur la rue Saint-Georges.

La prochaine étape sera celle des plans et devis. Les appels d’offres suivront. Elle devrait être ouverte à la population avant la fin de l’année 2025.