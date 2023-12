Malgré la pluie, le père Noël arrive à Windsor

Windsor — Malgré des conditions météorologiques plutôt défavorables, ils étaient très nombreux à accueillir le père Noël à Windsor le dimanche 3 décembre dernier.

« C’était un dimanche très pluvieux. Malgré tout, cet événement a été couronné de succès. Nous avons été très surpris par le nombre de personnes qui y ont assisté. Il y avait beaucoup de monde principalement sur la rue Saint-Georges », affirme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor.

Avant le défilé, de midi à 14 h, les gens s’étaient donné rendez-vous à l’extérieur au Centre J.A.-Lemay pour diverses activités. Du maquillage et des jeux gonflables attendaient les plus petits. Les plus vieux ont pris le temps de savourer un bon café ou un chocolat chaud, accompagné d’une queue de castor. Les Optimistes ont distribué des cadeaux. La présence des pompiers et des ambulanciers a aussi retenu l’attention. Bien sûr, le père Noël était sur place pour accueillir les visiteurs.

« La Ville de Windsor avait tellement un beau char allégorique. Il y avait Domtar avec un gros livre. Le défilé a été bien apprécié par les personnes présentes. Malgré la pluie, nous sommes très satisfaits des résultats obtenus », soutient Mme Bureau.

Outre les élus de Windsor, des représentants de Val-Joli, de Saint-Claude et de Saint-François-Xavier-de-Brompton étaient présents à cette occasion, tout comme le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand.

Selon le conseiller municipal Daniel Pelletier, qui est le maître d’œuvre de cet événement, il s’agit « d’une très grande réussite ».

« La foule est difficile à évaluer, mais nous pouvons dire que des milliers de personnes ont pris part aux activités du défilé », de dire le conseiller municipal.

Après le défilé, vers 16 h 30, les gens ont pu voir des feux d’artifice…

« Les personnes présentes semblaient heureuses d’assister à un tel défilé. Avec la température, nous ne nous attendions surtout pas à une foule du genre. Les gens étaient très souriants. Ça dépasse mes attentes », affirme M. Pelletier.

Le défilé 2023 sera ultérieurement soumis à un post mortem durant lequel on évaluera les résultats obtenus. « Mais, si l’on se fie aux premiers commentaires, la formule utilisée cette année sera sans doute répétée l’an prochain », termine le conseiller.