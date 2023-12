Val-des-Sources présente une hausse de taxe en dessous du taux d’inflation

Val-des-Sources — Réunit en conseil extraordinaire, suivant la séance ordinaire du lundi 4 décembre dernier, les élus de Val-des-Sources ont adopté le budget 2024 de la ville ; lequel présentera une hausse moyenne de l’ordre de 3,93 % pour une résidence unifamiliale.

Il va sans dire que comme ci-haut mentionné, il s’agit d’un pourcentage médian et que celui-ci pourrait connaître une variation à la hausse ou à la baisse pour certains, en raison d’un nouveau rôle triennal et de la variation des valeurs foncières dans la municipalité.

« Encore cette année, la préparation du budget a été un exercice difficile compte tenu de la situation économique actuelle. Les revenus et les dépenses ont été affectés significativement en raison de l’inflation et la perte de revenu de 500 000 $ lié à la péréquation. Le dépôt d’un nouveau rôle triennal d’évaluation avec des hausses importantes des valeurs et des variations différentes a également représenté un grand défi pour bâtir ce budget », de mentionner M. Hugues Grimard.

En effet, le maire de Val-des-Sources souligna notamment l’impact important que représente la perte de plus de 500 000 $ provenant de la péréquation québécoise. Il est clair qu’il s’agit d’une bonne nouvelle en soi lorsque l’effervescence économique apporte un besoin moins élevé en péréquation, qui est un mécanisme de redistribution visant à réduire les écarts de richesse, mais l’absence d’une période gradative du décroissement de ces sommes reçues par le passé, apporte assurément son lot de défis à court terme pour la ville de Val-des-Sources.

À ce sujet les autorités de la ville affirment vouloir poursuivre des discussions avec les instances gouvernementales, afin de tenter de trouver des pistes de solutions possibles dans le futur.

Le budget propose donc des dépenses et des revenus équilibrés de 14 401 980 $, soit 865 600 $ de plus qu’en 2023. Afin de limiter les hausses des comptes de taxes pour les citoyens, le budget prévoit une affectation de 225 000 $, provenant du surplus accumulé.

« Encore cette année, nous avons travaillé en pensant d’abord à nos contribuables. La préparation d’un budget est toujours un jeu d’équilibre entre les besoins financiers de la municipalité pour répondre aux attentes des citoyens et la capacité de payer de ces derniers. Nous sommes fiers de déposer un budget prévoyant des hausses moyennes du compte de taxes sous le taux d’inflation. […] Par exemple, une résidence évaluée à 199 318 $ verra son compte de taxes augmenté de 82 $ en 2024. […] Le nouveau rôle d’évaluation a présenté de nombreux défis. L’utilisation de la tarification entreprise il y a quelques années nous permet maintenant d’atténuer les écarts des hausses lors du dépôt des nouvelles valeurs de propriété. D’ailleurs, nous sommes très heureux d’annoncer une baisse importante de nos taux de taxation compte tenu des augmentations des valeurs. Par exemple, pour une résidence unifamiliale, il s’agit d’une baisse de plus de 0,46 $ du 100 $ d’évaluation », de poursuivre le maire Grimard.

En conclusion, ce dernier ajouta que l’administration a porté une attention particulière pour limiter la hausse de la dette municipale et que l’année 2024 s’annonce quelque peu plus sobre au niveau des investissements et des travaux d’infrastructures, tout en spécifiant que la ville demeurera active le plus possible dans son développement, mais en travaillant davantage à partir des programmes de subventions qui s’avéreront disponibles les moments venus.