Saint-Denis s’oriente vers la construction d’une autre usine de traitement des eaux

Saint-Denis-de-Brompton — Pas moins d’une centaine de personnes ont pris part à la rencontre publique d’information portant sur les avancées du projet d’implantation d’un réseau d’aqueduc et de prolongement du réseau sanitaire des secteurs du Petit lac Brompton et du lac Desmarais. Dans ce sens, la construction d’une autre usine de traitement des eaux est envisagée.

Cette rencontre a eu lieu le lundi 20 novembre. Les autorités municipales ont alors abordé les différents enjeux liés au dossier.

La mise en place de ce projet de 31,4 M$ nécessite l’agrandissement de l’usine de traitement des eaux du Domaine Forest ou la construction d’une nouvelle usine, afin de subvenir aux besoins à long terme en eau potable. Dans les deux cas, les coûts sont comparables.

« Le bâtiment et les équipements de l’usine du Domaine Forest qui a la capacité de seulement 122 branchements appartiennent à la municipalité, mais elle est sur un terrain privé, ce qui nécessite un important processus de négociation. Cela représente aussi une certaine complexité pour continuer d’alimenter les résidents durant les travaux de modification », raconte le maire de Saint-Denis-de-Brompton, Daniel Veilleux.

« Nous nous tournons maintenant vers une solution que nous estimons plus simple et plus rapide ; celle d’une nouvelle construction d’usine de production et de distribution d’eau potable », ajoute-t-il, notant que l’usine de traitement des eaux usées du secteur village subira elle aussi une mise aux normes, qui était planifiée dans le projet intégré.

En fait, la municipalité veut ajouter 488 résidences pour répondre au besoin exigé par le projet, pour un total de plus de 600 branchements. « En nous donnant une vision à moyen et à long terme, nous voulons nous donner la possibilité de desservir 1000 unités. Et c’est beaucoup moins complexe de construire une nouvelle usine que d’agrandir celle déjà existante (Domaine Forest) », de dire M. Veilleux.

Présence d’amiante

L’autre enjeu est la présence naturelle d’amiante, dont une dizaine de forages révèle des concentrations entre 0,1 % et 4 %. « Nous sommes en discussion avec les instances gouvernementales concernées pour tenter de mettre en place des mesures d’atténuation, dans le but d’éviter des frais supplémentaires. Nous avons bon espoir que le gouvernement comprendra que ça n’a pas de bon sens », précise le maire.

Afin d’avoir accès à des subventions plus généreuses, la municipalité évalue l’option de modifier son périmètre de villégiature en milieu urbain. « Ne nécessitant pas d’analyse complexe, cette nouvelle désignation est un net avantage pour tous, soutient M. Veilleux. Nous avons fait appel aux services d’un consultant spécialisé dans ce domaine pour travailler en collaboration avec la MRC dans ce dossier. »

Les travaux s’échelonnant sur plusieurs années devraient être terminés pour l’automne 2026.

« Lors de la rencontre d’information, nous avions prévu une captation vidéo qui est disponible en ligne. Nous avons eu droit à des questions très pertinentes. Ça s’est fait dans un contexte très respectueux. J’ai senti que les gens avaient à cœur la réalisation de ce beau projet », termine M. Veilleux.