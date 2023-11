Première édition du tournoi de curling de la mairesse de Danville

Danville — Sous la présidence d’honneur de l’entreprise Transport Grayson, la ville de Danville tiendra la première édition du Tournoi de la Mairesse qui se déroulera le 18 novembre prochain, au club de curling de l’endroit, situé au 1449 de la route 116.

Cet évènement, permettra non seulement à plusieurs joueuses et joueurs de découvrir ou encore redécouvrir le sport de précision sur glace qu’est le curling, mais également de passer un agréable moment en communauté, afin de recueillir des fonds pour les organismes locaux.

Bien que la participation nécessite une réservation d’équipe formée de quatre joueurs(es), la population est invitée à aller soutenir l’organisation et assister aux différentes parties de la journée, lesquelles sont prévues débuter avec un volet initiation, à compter de 9 h 30.

« Je suis très heureuse que l’on puisse mettre sur pied ce tournoi amical au profit des organismes de proximités œuvrant au cœur de notre communauté, en plus de mettre en valeur une de nos richesses sportives locales. Je tiens également à remercier les dirigeants du club de curling de Danville pour leur accueil ainsi que l’entreprise Transport Grayson et son représentant François Boivin, d’avoir accepté la présidence d’honneur de notre toute première édition. Transport Grayson fait sans contredit partie des citoyens corporatifs en importance pour notre municipalité et l’ensemble de notre région depuis bon nombre d’années maintenant. Merci aux équipes participantes de même qu’au comité des loisirs de la ville et à l’ensemble des personnes impliquées de près ou de loin dans l’organisation de cette activité. », de confier Martine Satre, mairesse de la ville de Danville.

Il est à noter que les organismes désireux de se prévaloir d’une aide financière provenant du fonds à cet effet pourront soumettre un projet structurant dès le début de l’année 2024, lequel sera ensuite analysé par les personnes responsables. Pour ce faire, il suffira d’entrer en contact avec la ville, via l’adresse courriel qui sera mise en place et communiquée au cours des prochaines semaines.