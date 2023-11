De nombreuses questions soulevées par les citoyens

Windsor — Dans le dossier du développement domiciliaire Quartier des Papetiers, à proximité de la rue Frye à Windsor, des citoyens déplorent le manque de transparence de la part des autorités municipales.

Certains résidents du secteur reprochent à la Ville de ne pas avoir publié dans le journal Actualités — L’Étincelle l’avis public de la séance de consultation tenue à l’hôtel de ville le 24 octobre dernier.

En fait, les élus se sont contentés de le publier le vendredi précédent sur la page Facebook de la municipalité. Il était sur le site Internet de la Ville depuis le 4 octobre. Un comité de citoyens a dû imprimer une invitation pour inciter les gens à venir assister à cette rencontre avec le promoteur.

« La transparence n’a pas été très bonne. Si quelqu’un du comité de citoyens n’était pas passé chez moi, je ne serais pas ici ce soir », s’est indignée Annette Houle, une citoyenne, lors de la séance de consultation.

La mairesse de Windsor a répliqué : « C’est vraiment désolant. Nous l’avons mis sur notre site Internet depuis un bout de temps. Lors de la dernière séance du conseil, nous l’avons annoncée et nous l’avons partagé sur le Facebook de la Ville. Si nous l’avions publié avant, les gens nous l’auraient reproché. Nous avons voulu être plus clairs », de dire Sylvie Bureau.

« Pourquoi l’avis n’a pas été publié dans le journal Actualités — L’Étincelle la semaine dernière », s’est demandé une autre citoyenne.

« Parce que nous ne sommes pas obligées », de répondre la première magistrate, devant une salle bondée.

Effectivement, la Ville n’a pas l’obligation légale de faire paraître l’avis public dans le journal local.

170 familles

Le projet prévoit l’arrivée de 170 familles réparties dans des maisons unifamiliales, des jumelés, des maisons de ville, des bâtiments de six logements et des quadruplex.

L’aménagement d’un parc de 100 000 pieds carrés est prévu.

Tout au long de la soirée, les citoyens du secteur sont venus dire aux élus et aux promoteurs qu’ils s’inquiètent pour la quiétude de leur quartier, pour l’augmentation de pour la circulation, pour la capacité d’intégrer de nouveaux élèves à l’école, pour l’alimentation en eau et pour les égouts.

Selon les plans présentés, la maison d’Annette Houle va se retrouver juste à l’arrière de bâtiments à six logements. « Je me questionne à savoir si je ne vendrai pas ma maison. Je ne suis pas contre le développement, mais ce n’est pas vrai qu’il y aura du monde qui vont me regarder dans la piscine lorsque je vais me baigner l’été », de dire la citoyenne.

Marc-André Courtois a proposé au promoteur de changer l’emplacement des bâtiments à six logements.

« C’est une bonne idée. C’est ça le but de ces rencontres-là », a répondu Samuel Davignon, directeur des opérations à Sphère société immobilière, le promoteur du projet.

Les citoyens du secteur pourront s’opposer formellement au projet actuel en signant le registre. Si le nombre de signatures est suffisant, un référendum se tiendra.

La Ville de Windsor tient à inviter la population à une séance d’information concernant le projet Quartier des papetiers derrière la rue Frye Est le jeudi 2 novembre à 19 h à la salle du conseil, 11 rue Saint-Georges, bureau 230.

L’entrepreneur a entendu les craintes soulevées par les citoyens ainsi que les suggestions proposées par ces derniers et désire présenter une nouvelle mouture des plans du projet avant la séance du conseil du 6 novembre prochain.