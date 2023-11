Bilan provisoire des plus positifs pour le festival des oiseaux migrateurs à Danville

Danville — La 19e édition du festival des oiseaux migrateurs se déroulait le samedi 28 et dimanche 29 octobre dernier du côté de l’étang Burbank à Danville où une fois de plus le public aura répondu présent à l’invitation.

Organisé par la Corporation de développement de l’étang Burbank, en collaboration avec la ville de Danville et plusieurs partenaires d’importances, le festival est sans contredit devenu au fil des ans, un évènement automnal des plus attendus dans la région.

Agrémentée de belle façon par la température clémente du samedi, la fête aura connu un niveau d’achalandage fort intéressant encore une fois, alors que l’organisation estimait le nombre de visiteurs à près de 500 personnes uniquement au cours de cette journée d’activités.

Jeux gonflables, kiosques de ventes, nourritures et de rafraîchissements, volet musical avec groupe jazz et chansonnier, exposition photos, conférences, randonnées pédestres, spectacles d’oiseaux de proies, feu de camp et bien entendu espaces de contemplations des migrateurs, figurent tous au cœur de la programmation proposée aux festivaliers.

Mentionnons par ailleurs que le comité organisateur a profité de l’occasion pour procéder au dévoilement des résultats obtenus lors du bioblitz réalisé au cours de l’été dernier, alors que celui-ci a eu lieu tout juste après l’ouverture officielle en milieu d’après-midi le samedi.

Quoi que quelque peu plus fraîche, la dernière journée à l’horaire aura tout de même su elle aussi rallier les familles, visiteurs et amateurs d’ornithologie avec la poursuite des activités amorcée la veille, ainsi qu’à l’aide de belles envolées aléatoires, dont notamment en tout début de journée.

Le festival des oiseaux migrateurs est rendu possible grâce à l’implication de partenaires de premier ordre telle que : la ville de Danville, Cascades, PPI, André Bachand, député de Richmond, la caisse Desjardins des Sources, JN Auto.com et plusieurs autres.