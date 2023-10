Saint-François-Xavier-de-Brompton inaugure le sentier du Ruisseau

Saint-François-Xavier-de-Brompton — C’est de façon conviviale que le conseil de Saint-François-Xavier-de-Brompton a inauguré le sentier du Ruisseau, le mercredi 11 octobre dernier.

Situé à l’intersection des rues Paquet, Leblond et Saint-Pierre, ce sentier d’un peu plus de 200 mètres gravelés est accessible aux personnes à mobilité réduite. Deux ponts font partie des infrastructures. Le sentier permet aux citoyens d’avoir accès à un espace boisé en plein cœur du village.

Cette inauguration a aussi permis de connaitre le nom officiel de ce sentier, trouvé par l’entremise d’un concours. « Personnellement, je suis vraiment fier et content. Content que la municipalité ait un sentier urbain de cette qualité, et fier que les citoyens se l’approprient, notamment par le concours où on a reçu 18 propositions de noms. On y voit déambuler des jeunes, des familles, des aînés, et voir tout ce monde se croiser et se jaser, cela me réjouit », a mentionné le maire aux gens présents.

Alors que le conseiller, René Lapierre, remettait le prix au gagnant du concours, Eugène Savoie, le conseiller Alexandre Roy a raconté le pouvoir évocateur du ruisseau qui coule en plein centre du sentier pour tous les jeunes et moins jeunes de la municipalité qui ont fréquenté les lieux alors que ce n’était qu’un boisé privé.

Le maire a aussi félicité tous les citoyens qui ont fait parvenir leur suggestion de noms, plus spécifiquement Nancy Pelchat et Kim-Alexandra Déry qui avaient proposé sentier des Générations et sentier le Petit randonneur, soit les noms finalistes du concours.

Le maire Rousseau a remercié la famille Morin pour avoir créé ce sentier après le développement résidentiel du secteur et l’avoir donné à la municipalité en guise de contribution à des fins de parcs et espaces verts.