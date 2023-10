La proposition de Saint-Denis est rejetée !

Saint-Denis-de-Brompton — Après avoir subi un refus catégorique à la suite de sa demande de révision du mode de contribution des municipalités à la MRC du Val-Saint-François, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton continue à lorgner une place au sein de la table du conseil de la MRC de Memphrémagog.

Ainsi, le 16 août dernier, après avoir analysé la répartition des quotes-parts pour l’année 2024, sur une proposition de la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, les membres du conseil de la MRC du Val-Saint-François ont maintenu de façon majoritaire le statu quo conservant ainsi le mode de répartition entre les municipalités des dépenses budgétaires de la MRC.

Seul, Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton, a voté contre la résolution.

Le maire de Saint-Denis dit que sa municipalité paye trop cher pour les services obtenus à la MRC du Val-Saint-François et qu’il continue à analyser la possibilité de se joindre à la MRC de Memphrémagog.

« Nous ne nous retrouvons pas dans la MRC du Val-Saint-François alors que nous contribuons à 20 % du budget de la MRC. Il n’y a rien au niveau du tourisme pour Sant-Denis-de-Brompton. Il n’y a pas de piste cyclable sur notre territoire. Il n’y a rien pour la protection des plans d’eau. Considérant notre contribution et le peu de services que nous avons, est-ce qu’il y aurait moyen de nous joindre à une MRC qui correspond plus à nos enjeux », se demande le maire Veilleux.

À l’heure actuelle, la contribution à la MRC est basée en grande partie sur la richesse foncière. Saint-Denis-de-Brompton a proposé un nouveau mode de contribution à la MRC du Val-Saint-François. Ainsi, 50 % du montant serait réparti en fonction de la population alors que 25 % proviendraient de la richesse foncière uniformisée. Le dernier 25 % serait divisé à parts égales entre chacune des municipalités.

Il avoue cependant que trois orientations dans la planification stratégique de la MRC ont un impact majeur sur la municipalité de Saint-Denis : le développement touristique, la protection des plans d’eau et l’inclusion de Saint-Denis dans le développement des pistes cyclables.

Le maire voit dans ces orientations une volonté de la part de la MRC de conserver Saint-Denis-de-Brompton à l’intérieur de la MRC du Val-Saint-François.

« Il faut dire que, dans ce dossier, la MRC a fait un excellent travail. Ils sont arrivés avec différents scénarios. Mais, ils ont tous été refusés par la majorité des municipalités », déplore M. Veilleux

Saint-Denis se retrouve donc dans un processus d’analyse à savoir si la municipalité restera dans la MRC du Val-Saint-François.

« Il y a eu des actions de réalisées au cours de la dernière année. Il faut que nous puissions nous retrouver dans un territoire qui est beaucoup axé sur l’agricole. Nous n’excluons pas la possibilité de nous retrouver avec la MRC de Memphrémagog avec le Mont Orford et d’autres projets touristiques. Mais nous voyons que nous sommes entendus à la MRC du Val-Saint-François », de dire le premier magistrat.

« Si on fait juste le dire et que rien ne se passe à la MRC du Val-Saint-François, et bien nous envisagerons la possibilité de nous joindre à la MRC de Memphrémagog », de conclure de maire de Saint-Denis.