La ministre Charest inaugure le parc des Pionniers

Saint-François-Xavier-de-Brompton — En présence de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, les autorités municipales ont officiellement inauguré, samedi dernier, le parc des pionniers à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Bénéficiant d’une aide financière de 471 880,38 $ provenant du gouvernement du Québec et de 412 598 $ accordés par le gouvernement du Canada, ce projet permet à la municipalité de se doter d’une surface multifonctionnelle qui sera utilisée comme patinoire l’hiver et, entre autres, pour le deck-hockey l’été, de même que des jeux d’eau, d’un nouveau module de jeux, d’une pente de glisse, de sentiers et d’un bâtiment modulaire.

« Enfin ! C’est nous qui avons le plaisir d’inaugurer le parc, mais il est le résultat d’une belle mobilisation qui s’est échelonnée sur trois conseils », s’est exclamé avec enthousiasme et fierté le maire qui travaille à ce projet depuis 2013.

« La pandémie et l’augmentation des coûts ont causé des délais, des maux de tête et nous ont obligés à réduire la longueur de nos sentiers, à privilégier un éclairage sur poteaux de bois plutôt que des beaux mâts, etc., mais nous avons réussi à donner à la population un parc qui réponde à ses besoins familiaux, récréatifs et sportifs », a ajouté le maire Rousseau.

Il a aussi indiqué que ce parc est un facteur de développement qui a fait pencher la balance pour l’implantation du CPE Magimo sur le territoire et certains projets résidentiels.

« C’est un plaisir de me retrouver ici aujourd’hui pour l’inauguration du parc des Pionniers. Je félicite toutes les personnes qui ont travaillé si fort à l’élaboration, à la planification et à la concrétisation de ce beau projet ! Je le répète souvent, l’activité physique, en tout genre, est d’une importance capitale pour la santé mentale et physique des Québécoises et des Québécois. Notre gouvernement y croit fermement, et c’est pourquoi nous investissons autant d’argent dans la réalisation et la rénovation d’infrastructures sportives et récréatives, et ce, sur tout le territoire québécois. J’invite donc toute la communauté de Saint-François-Xavier-de-Brompton et des environs à sortir jouer dehors et à profiter de ce nouveau parc ! », conclut la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest.

« Grâce à ce projet, la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton sera en mesure d’offrir à sa population une infrastructure récréative de meilleure qualité, et ainsi encourager l’adoption d’un mode de vie sain et actif auprès de ses résidents. Les nouvelles installations du parc des Pionniers permettront aux citoyens de se rassembler et de créer de nouveaux souvenirs qu’ils pourront transmettre de génération en génération », a déclaré Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, au nom de l’honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités.