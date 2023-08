L’organisme Danville en transition inaugure le volet nourricier du parc Auclair

Danville — C’est en présence d’élus et de partenaire, réunis dans le cadre d’un 5 à 7 estival ayant lieu au petit parc Auclair de Danville le 24 août, que les membres de l’organisme Danville en transition ont procédé à l’inauguration officielle du volet nourricier.

En effet, l’initiative née en 2019 de la vision de l’horticultrice Martina Muller, la proposition de créer un projet de parc nourricier à ce moment, se voulait en quelque sorte être la continuité de celui du potager à partager qui venait de se terminer.

Or, étant membre de l’organisme Danville en Transition, Mlle Muller a partagé son idée avec le groupe et Mme Ghislaine Bétie Dubuc a alors décidé de se joindre au projet.

Ayant reçu l’aval de la municipalité, le support de Émilie Lalancette, agente de développement à la ville et l’appui de partenaires tels que la MRC des Sources, qui a contribué 3 500 $ par le biais du fonds de vitalisation, la caisse Desjardins des Sources a ajouté un montant de 1000 $ provenant du fonds d’aide au développement du milieu, Ardobec, Palco et Enseigne A. Gagnon, le site est maintenant bien aménagé et pleinement accessible.

Une enseigne, ainsi que des affiches éducatives ont également été installées et dont l’organisme s’est associé aux artistes de la région Anny-Ève Perras (illustrations) et Joannie Beaudet (graphisme) pour la création de ceux-ci.

« Nous voulions prendre quelques minutes pour inaugurer de manière officielle le parc nourricier bien entendu, mais également pour souligner et remercier tous les intervenants qui nous ont supportés pour la réalisation du projet. », de relater fièrement, Mlle Muller.

Pour ceux et celles qui aimeraient aller s’imprégner des beautés et vertus de l’endroit, le parc Auclair est accessible en tout temps et est situé à l’intersection des rues Daniel-Johnson et du Collège à Danville.