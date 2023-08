Un nouveau sentier d’interprétation propose quelques pas au travers de l’histoire locale

Val-des-Sources — Le 22 août dernier, la ville de Val-des-Sources, en collaboration avec le Club de Photos des Sources et la société d’histoire, procédait à l’inauguration d’un tout nouveau sentier d’interprétation retraçant quelques grandes lignes et faits marquants, ayant touché la municipalité et l’ancienne ville d’Asbestos au fil du temps.

Une série de panneaux munis d’anecdotes et d’images historiques ont été érigés le long du petit parcours menant de la 1re avenue à la Place de La Traversée.

Éclairés par des lumières solaires de bonnes intensités, les panneaux seront donc accessibles de jour, comme de soir à la population, ainsi qu’aux visiteurs de passages dans la région, devenant du même coup un outil d’information et de pédagogies fort intéressant.

L’ajout de ces installations fixes, vient en quelque sorte rallier d’un tronc commun, le site historique de l’ancien puits minier à une artère principale conduisant au cœur de la municipalité. De ce fait, de magnifiques photos provenant des archives du Club de Photo des Sources, ont également été mises en valeurs au coin du boulevard Simoneau et de cette même 1 ère avenue, non loin du cénotaphe.

La confection de ces présentoirs historiques a été confiée à la firme montréalaise spécialisée en mobilier urbain d’affichage, Artpublix, alors que l’entreprise Virage Multimédia de Val-des-Sources en signe la réalisation des montages graphiques.