Danville fête les générations sous le soleil

Danville — Le samedi 12 août dernier, la Ville de Danville a profité de l’une des rares journées ensoleillées de la saison, pour célébrer avec ses citoyens la Fête des générations.

Chapeauté par le comité des loisirs de la ville, l’évènement qui se déroulait de 11 h à 15 h, en était déjà à une sixième édition et aura su ravir l’ensemble des personnes réunit sur le terrain du plateau sportif du centre Mgr Thibault.

Musique d’ambiance, jeux de kermesses, maquillage, jeux gonflables, Barbe à Papa, repas de maïs préparé par la Maison des jeunes au Point et petits gâteaux de types cupcakes, généreusement cuisinés par les membres du Cercle de Fermières de Danville, ainsi qu’un feu d’artifice en toute fin de soirée, figuraient tous au menu des activités offertes gratuitement par la municipalité lors de cette journée.

L’organisatrice, Mme Chantale Dallaire, se disait ravie de voir les sourires sur les visages des personnes présentes et de constater l’engouement grandissant que la fête aura suscité encore une fois cette année.

Prenant la parole l’espace de quelques secondes durant le dîner, le conseiller municipal Richard Lefebvre, ne manqua pas de remercier les gens pour leur participation, tout en prenant soin de souligner l’implication de différents partenaires à la réussite l’évènement.

Parmi ceux-ci, on retrouva notamment, Mme Agathe Boissonneault et le Cercle de Fermières, M. Jean Couture et la MDJ au Point, Mme Joannie Filion, le personnel des travaux publics, les élus et la ville de Danville, ainsi que les membres auxquels se joint le conseiller au sein du comité des loisirs de la ville, mesdames Chantale Dallaire et Marie-Pier Dupuis de même que M. Pierre Grimard, également conseiller.

Ayant à cœur de poursuivre son apport dans un mouvement communautaire grandissant et où le volet intergénérationnel prend tout son sens ; fort à parier que la ville de Danville est déjà fièrement à préparer l’édition de l’an prochain.