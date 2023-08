Le marché Locavore de Racine souligne son 15e anniversaire !

Racine — Fort de ses 1270 membres, le marché Locavore de Racine fête cette année son 15e anniversaire de création.

En 2008, des citoyens de Racine rêvaient d’établir un marché « locavore » dans leur municipalité. Ils étaient alors convaincus que « manger local », tout en soutenant les personnes productrices de la région, était la meilleure façon de s’alimenter.

Ils ont alors créé une Coopérative de solidarité agroalimentaire et acquis, dans la même foulée, un terrain en plein cœur du village. Plus de 80 bénévoles, des gens de Racine pour la plupart, ont alors prêté généreusement main-forte pour aménager le site et construire des stands pouvant accueillir une vingtaine de personnes productrices locales. Le marché « Locavore » naissait.

Grâce à de nombreux donateurs au départ, le projet a pu se concrétiser. Le 27 juin 2009, le marché Locavore ouvrait ses portes.

« La force vive de ce marché, outre la qualité exceptionnelle des produits locavores proposés, c’est sans contredit les bénévoles qui ont, au fil des années, été présents dans les conseils d’administration, dans les diverses corvées organisées chaque année, mais surtout au cœur de nos samedis de marché. N’eût été l’engagement de ses fondateurs et de leur présence à travers les années, n’eût été ses bénévoles encore présents aujourd’hui, le marché ne serait pas le même et ne connaîtrait pas le succès qui perdure avec ses 900 visiteurs par samedi », souligne Céline Garant présidente du Conseil d’administration de la Coopérative de solidarité agroalimentaire de Racine.

Quinze ans plus tard, le Marché s’est agrandi ; il s’est diversifié en restant fidèle à ses visées initiales. Ainsi, il continue d’offrir une grande variété de produits agroalimentaires locaux, de qualité, biologiques et/ou écoresponsables.

Il fait aussi la promotion de l’achat local par le biais d’un échange convivial entre personnes consommatrices et personnes productrices transformatrices.

Finalement, il permet de contribuer à la mise en valeur des personnes productrices transformatrices-artisanes locales et au dynamisme et au rayonnement de la municipalité de Racine, de la région du Val-Saint-François et de l’Estrie via ses activités, ses événements et ses médias sociaux.

« Avec des personnes productrices présentes depuis les tout débuts et un renouvellement constant de jeunes agriculteurs, le marché se consolide tout en se rajeunissant, un paradoxe qui en assure une richesse sans bornes. On peut dire que le marché Locavore de Racine a été et demeure un moteur pour l’économie de cette petite région du Val-Saint-François. Il est devenu au fil du temps le fer-de-lance d’un pôle agroalimentaire recherché », de dire Mme Garant.