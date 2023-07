La Ville de Windsor installe deux panneaux patrimoniaux

Windsor – La Ville de Windsor est fière de participer à la bonification du circuit patrimonial de la MRC du Val-Saint-François en procédant à l’installation de deux panneaux patrimoniaux à l’emplacement de l’ancien hôtel de ville et au parc historique de la Poudrière. Faisant partie des 18 municipalités de la MRC ayant été mobilisées pour la réalisation d’un circuit d’interprétation du patrimoine bâti religieux et industriel de la région, c’est avec enthousiasme que la Ville de Windsor a contribué à cette démarche culturelle régionale.

Pour Mme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, « ce projet permet de mettre en lumière le fait que la Ville de Windsor est riche d’un patrimoine bâti qui témoigne d’un passé industriel et religieux d’une autre époque, mais qui s’inscrit aujourd’hui dans la modernité. Nous avons la chance d’avoir des partenaires industriels impliqués dans la collectivité qui nous aident aujourd’hui à valoriser et entretenir notre patrimoine, à le valoriser et à le rendre disponible au public. »

Le premier panneau est situé à l’entrée des sentiers du parc historique de la Poudrière, tout près du stationnement, avant de descendre vers le bâtiment d’accueil du site. Le second panneau est installé devant un aménagement paysager, réalisé au coin des rues Saint-Georges et Lemire, à l’emplacement de l’ancien hôtel de Ville.