Nouvelle convention collective pour les employés syndiqués de Stoke

Stoke — C’est le 5 juillet dernier, en présence des membres du comité de négociation, que la nouvelle convention collective pour le personnel syndiqué col blanc et bleu de la Municipalité de Stoke, représenté par la Fédération des employées et employés de services publics — Confédération des syndicats nationaux (FEESP-CSN), a été officiellement signée.

Adoptée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 3 juillet dernier, cette convention collective sera rétroactive au 1er janvier 2023 et demeurera en vigueur jusqu’au 31 mars 2028.

Composé de la directrice générale et greffière-trésorière Anne Turcotte, du directeur des services municipaux et greffier-trésorier adjoint Jonathan Lemaire, du porte-parole pour l’employeur Me Charles Michaud, du conseiller syndical de la CSN Sébastien Charlebois, du président du syndicat Sylvain Latulippe et de la secrétaire-trésorière du syndicat Isabelle Côté, le comité de négociation a eu pour mandat de représenter la partie patronale et syndicale et, sur des bases de discussions constructives, échanger et négocier de manière équitable sur les différentes clauses et conditions de travail des employés syndiqués.

« Les rencontres de travail se sont tenues en 2023 et plusieurs enjeux ont été soulevés en termes d’emploi et d’attractivité, précise le maire de la municipalité de Stoke, Luc Cayer. Cette nouvelle convention collective offre davantage de souplesse et d’incitatifs favorisant la rétention de notre personnel, la conciliation travail — vie personnelle et familiale ainsi qu’une desserte de services adéquate pour les contribuables. Je tiens à remercier chaleureusement le comité de négociation pour le travail accompli. »

La convention collective touche neuf employés salariés syndiqués, soit cinq cols blancs et quatre cols bleus. D’une durée de cinq ans, cette entente prévoit des augmentations salariales de 3,75 % combiné au taux de l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour l’année 2023, de 4 % pour l’année 2024 et de 2,5 % pour les années 2025 à 2027.

Les termes de la nouvelle convention incluent également quelques modifications concernant l’horaire de travail, les responsabilités et compétences requises à chaque poste et l’amélioration de la gestion du temps supplémentaire.