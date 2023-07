Les cadets de la SQ présents à Windsor cet été

Windsor — La Ville de Windsor accueille à nouveau cet été une équipe des cadets de la Sureté du Québec qui va parcourir le territoire entre la fin du mois de juin et la mi-août.

Ce sont William Belleville et Louis Poirier qui seront présents dans les parcs, près des plateaux sportifs et participeront aux événements pour aller à la rencontre des citoyens cet été.

Sylvie Bureau, mairesse de la ville de Windsor, est très satisfaite du renouvellement de l’entente avec la Sureté du Québec.

« Nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur leur présence cet été encore sur le territoire de la ville de Windsor. Il s’agit d’une présence qui est rassurante, bienveillante et qui est toujours très appréciée de nos citoyens », souligne la mairesse.

Frédéric Turgeon, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la Ville de Windsor, rappelle que « ce partenariat annuel permet à la relève policière d’effectuer de la sensibilisation et de l’éducation en matière de sécurité et de respect des règlements dans nos espaces publics, en assurant leur présence à pied ou à vélo dans nos quartiers et nos parcs municipaux. »

Pour sa part, le sergent François Lemelin, responsable de postes MRC du Val-Saint-François pour la Sûreté du Québec tient à spécifier que « ce type d’entente et de service est très formateur pour nos recrues qui terminent leur parcours. Le travail de policier est d’abord un travail humain, de contact avec le public et il est primordial de rapidement mettre en place un lien de confiance avec les citoyens. »