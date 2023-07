Le Stokois ne sera plus distribué à toutes les portes

Stoke — À partir du mois de septembre, le bulletin d’information Le Stokois ne sera plus distribué par la poste à toutes les portes de la municipalité de Stoke.

Le bulletin d’information municipal continuera toutefois d’exister, mais les procédures de distribution seront modifiées.

« Nous avons fait un sondage auprès de la population il y a quelques mois. Nous avons alors interrogé nos gens pour leur demander ce qu’ils pensaient du Stokois, de la fréquence de distribution, de la qualité des articles et le mode de distribution. Il fallait aussi tenir compte des coûts. Par la poste, c’est assez dispendieux. Nous avons donc décidé d’optimiser de dossier en apportant certains changements », raconte Anne Turcotte, directrice générale et greffière-trésorière à la municipalité de Stoke.

Ainsi, pour recevoir Le Stokois par courriel, les citoyens devront être inscrits au Portail citoyen de la municipalité et choisir l’option appropriée.

Pour continuer à obtenir Le Stokois directement à la maison, les citoyens devront remplir le coupon d’abonnement. Cette option est offerte pour les citoyens de Stoke seulement.

Finalement, deux points de distribution seront mis à la disposition des citoyens : dans l’accès au guichet automatique de la Caisse Desjardins au coin du 4e rang ou à l’extérieur, devant l’hôtel de ville.

« Pour l’instant, nous maintenons le même nombre de publications, soit dix par année. En moyenne, nous parlons de 16 pages par publication », souligne Mme Turcotte.

La fin du bottin téléphonique

À la suite du sondage réalisé au cours du mois de mai sur l’utilisation du bottin téléphonique par les citoyens, le conseil municipal a décidé d’annuler le mandat de production qui avait été accordé à la séance de février 2023.

Lors du sondage, les répondants ont manifesté très peu d’intérêt pour cet outil. Une version électronique regroupant les commerces, les entreprises, les artisans et les organismes sera préparée et diffusée sur le site web dans les prochains mois.

« Le sondage nous a révélé le très peu d’intérêt porté au bottin téléphonique. Les sections les plus consultées sont finalement les commerces et les entreprises. Nous allons rendre accessibles ces informations sur Internet. Mais le bottin n’existera plus », termine la directrice générale.