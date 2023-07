Début des travaux de réfection de la passerelle Watopeka

Windsor — Les travaux de réfection de la passerelle Watopeka longeant le pont sur la route 143 à Windsor devraient débuter dans la semaine du 10 juillet.

Ces travaux, qui sont nécessaires pour assurer le maintien des infrastructures de canalisations d’aqueduc et d’égouts, s’échelonneront selon les estimations sur une durée d’environs 8 semaines.

Il est important de noter que la circulation sera maintenue dans les deux sens pendant les travaux, avec un léger rétrécissement de la route. Toutefois, cinq périodes de fermeture complète du pont sont prévues. Ces fermetures complètes du pont seront effectives entre 18 h et 7 h la semaine, ou de fin de semaine.

Des itinéraires de détour seront proposés et une signalisation adéquate sera mise en place. Les dates exactes seront communiquées dès que possible via les principaux canaux de communication de la Ville.

Les véhicules d’urgence seront autorisés à passer lors des périodes de fermeture complète du pont. Finalement, à quelques occasions, il est possible que la circulation se fasse en alternance à l’aide de feux de circulation temporaires ou à l’aide de signaleurs.

La Ville de Windsor communiquera régulièrement avec les citoyens par l’entremise de tous ses canaux afin d’assurer un maximum de transparence pour faciliter la préparation des déplacements alternatifs lors des périodes critiques.

Chaque semaine, les détails des travaux à venir seront indiqués sur la page web Info-Travaux de la Ville de Windsor et seront partagés régulièrement sur la page Facebook de la Ville. Nous invitons également les citoyens à s’inscrire au système d’appel automatisé Alerte Windsor si ce n’est pas déjà fait.