Windsor termine l’année avec un surplus de 575 127 $

Windsor — Avec un surplus de 575 127 $ et une dette de 4,4 M$, la Ville de Windsor termine l’année financière 2022 sur une bonne note. « Nous sommes en bonne santé financière », affirme la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau.

La première magistrate a livré son discours sur la situation financière de la Ville lors de la dernière séance du conseil municipal tenue le 5 juin dernier.

« L’exercice financier 2022 se termine avec un excédent de 575 127 $ provenant principalement de revenus supplémentaires non récurrents découlant de situations particulières. Ces revenus additionnels proviennent essentiellement des droits de mutation dus à la poursuite des soubresauts du marché immobilier que nous avons connus dans les dernières années, ainsi que des revenus de services rendus aux organismes gouvernementaux de divers paliers et des autres services rendus. »

Ainsi, la Ville de Windsor a collecté des revenus de 10,5 M$ pour des dépenses de 9,9 M$. Le surplus accumulé totalise maintenant 2,7 M$.

« Pour 2022, nos équipes ont effectué une planification financière rigoureuse en tenant compte d’un certain retour à la normale, et de la possibilité de déployer les projets qui ont été ralentis par la situation pandémique. Malgré le contexte d’inflation et d’explosion des coûts, il est important de souligner que la planification des dépenses de la Ville a été réalisée avec précision », de dire la mairesse.

La dette

La dette pour l’ensemble de la Ville a atteint 4,4 M$. « Avec tout ce que nous avons réalisé, c’est moins que lorsque je suis arrivée en 2009 », insiste Mme Bureau.

« Au cours de l’exercice financier 2022, l’administration municipale a réalisé des investissements pour un montant total de 8,1 M$. Les principales réalisations sont le maintien et l’amélioration du réseau routier et d’égout ainsi que l’acquisition d’une camionnette et d’une zamboni électrique », mentionne Mme Bureau dans son discours.

Le contexte financier actuel de la Ville de Windsor pourra permettre des investissements dans les nombreux projets visant à bonifier les services aux citoyens tels que la bibliothèque, les modules de jeux dans le parc Greenlay, ainsi que le développement des loisirs dans un contexte de relance des activités.