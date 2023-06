C’est la fête au village dans le cadre de Danville s’Active

Danville— Après plusieurs mois de préparation, la ville de Danville est enfin prête à accueillir ses visiteurs lors de la fête familiale, récréative et sportive, Danville s’Active.

L’évènement tant attendu, qui se tiendra aux profits des loisirs de la ville, offrira une gamme diversifiée d’activités et sera présenté les 16 et 17 juin prochain.

Comme mentionné lors de l’annonce officielle de la préparation de l’évènement, un peu plus tôt cette année, le nom de l’activité est plus que symbolique pour la nouvelle administration municipale.

En effet, le titre de Danville s’Active désigne en quelque sorte le mouvement dans lequel la ville s’est engagée, tout en mettant l’accent sur l’importance et les bienfaits d’une vie communautaire active.

Pour la mairesse, Mme Martine Satre, il s’agit d’un moment privilégié pour favoriser l’action et l’interrelation entre les citoyens.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de voir les gens participer en grand nombre à cette petite fête le week-end prochain ici même à Danville. D’un point de vue de socialisation de la collectivité, il s’agit d’une activité postpandémique qui prend réellement tout son sens. Cela permettra assurément aux gens de redécouvrir leur milieu de vie, tout en se réappropriant du même coup leurs infrastructures locales. Il est vrai de dire qu’il s’agit d’une vision commune et un d’un engagement sincère de la part des membres du conseil municipal et de l’administration de la ville, que de chercher à insuffler un vent de renouveau pour Danville. », exprime la mairesse de Danville.

« Tous les intervenants au dossier ont travaillé en étroite collaboration et avec conviction, afin d’en arriver à présenter Danville s’Active. Cela pourrait paraitre banale, mais dans le fond il n’en est rien, car en plus de permettre à la population de profiter d’une belle fête de village, armé d’une programmation fort intéressante, cela pourra également nous aiguiller un peu plus précisément sur les champs d’intérêt actuels de l’ensemble de nos concitoyens, car c’est d’une importance capitale que tous les groupes d’âges y trouvent leurs comptent finalement. Je suis vraiment fière du travail qui a été accompli par les membres du comité des loisirs et leurs partenaires, dans la préparation de cet évènement, qui espérons-le, saura attirer les participants et plaire au plus de gens possible. Tout le monde est invité à venir s’amuser avec nous. », de confier Mme Satre.

Rappelons qu’un tournoi de pétanque sera effectif du côté des chevaliers de Colomb, un tournoi de balle donnée mixte, en formule particulière trois lancers se déroulera au terrain Donald Roy, tandis que le plateau du centre Mgr Thibault, situé au 51 de la rue Cleveland, sera notamment le point central d’un tournoi de tennis, de parties de soccer, de jeux gonflables pour les enfants, des jeux de kermesses et de joutes de Pickleball. Mentionnons que la soirée du samedi se clôturera avec un spectacle de musique de la formation RailRock, sous le chapiteau extérieur.