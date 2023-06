Abolition des frais de retard à la bibliothèque Patrick-Dignan

Windsor — La bibliothèque Patrick-Dignan de Windsor rejoint le mouvement des bibliothèques libres de frais de retard.

Il s’agit d’une tendance qui s’implante dans les bibliothèques de la province, inspirée du mouvement international nommé Fine Free Library en provenance des États-Unis.

Selon les principes de ce mouvement, les frais de retard peuvent constituer un obstacle à la fréquentation de la bibliothèque, en plus d’être sources de malaises entre usagers et personnel de la bibliothèque.

Il existe d’autres façons de conscientiser nos abonnés à l’importance de rapporter les livres selon l’échéance afin qu’ils soient disponibles pour les autres usagers.

Selon l’association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), plusieurs études démontrent que les frais de retard ne sont pas efficaces et ratent souvent leur cible. Ils peuvent constituer une barrière économique pour les personnes éprouvant des difficultés financières dans nos milieux. De plus, le temps d’administration et de gestion des comptes impayés peut s’avérer plus coûteux que les sommes à percevoir.

C’est donc dans cet esprit que la bibliothèque Patrick-Dignan de Windsor adhère au mouvement des bibliothèques libres de frais de retard, rejoignant ainsi plus de 200 autres municipalités du Québec.

Mme Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, appuie cette orientation : « La communauté apprécie beaucoup les services offerts par notre bibliothèque publique. Dans cette optique, nous poursuivons nos démarches afin de, non seulement moderniser les installations physiques, mais aussi assurer une administration reflétant les tendances actuelles. Cette approche favorise le rayonnement de la bibliothèque et la lecture chez nos citoyens de tous âges. »

À noter que l’abolition des frais de retard ainsi que de réservation est en vigueur dès maintenant.