Les vélos jaunes feront leur apparition à Saint-François

Saint-François-Xavier-de-Brompton — En collaboration avec le Café Fabulé et Action Vélo Sport, la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton mettra à la disposition de la population des vélos jaunes en libre-service au cours de la prochaine saison estivale.

« Avec le parc des Pionniers, nous voulons en faire un projet pilote. Ainsi, durant cette période, nous voulons voir quels problèmes se pointeront avant de développer à une plus grande échelle cette idée », souligne René Lapierre, conseiller du district no 6 à Saint-François-Xavier-de-Brompton et responsable du dossier des vélos jaunes.

Il faut dire que le projet démarre de façon modeste. Au départ, la flotte ne comportera que deux vélos communautaires jaunes accessibles à toute la population.

« Nous espérons que nos vélos ne seront pas volés. Nous sommes en train de regarder comment nous allons l’implanter. D’ici deux ou trois semaines, nous serons en mesure d’en dire un peu plus long sur le fonctionnement de ce projet de vélos en libre-service », soutient M. Lapierre.

Par exemple, les gens pourraient être invités à s’inscrire sur un registre Internet afin d’obtenir un code pour déverrouiller les vélos. « C’est ça que nous sommes en train de mettre en place », de dire le conseiller municipal.

Les vélos jaunes seront accessibles à la population au Café Fabulé. « Les vélos seront fournis sans frais par Action Vélo Sport. C’est cette entreprise qui verra à leur entretien », affirme M. Lapierre.

L’entente prévoit aussi la possibilité d’ajouter d’autres vélos jaunes. « Il y aura peut-être un vélo pour enfant qui pourrait s’ajouter. Tout dépendra de la demande. Nous verrons dans les premières semaines les résultats de ce projet pilote. Cette année, nous voulons voir la réponse des citoyens à ce nouveau service », de dire le conseiller du district no 6.

Les touristes auront également accès aux vélos communautaires jaunes. « Ce sera une activité de plus pour les touristes », mentionne M. Lapierre.

« C’est aussi une façon d’éduquer les gens à la mobilité durable. C’est un élément que nous ajoutons à la nouvelle vision de la municipalité », poursuit-il.

Une conférence de presse se tiendra sous peu annonçant ce nouveau service offert par la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton.