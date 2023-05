Souper des maires : plusieurs projets sur la table

Richmond — Une soixantaine de personnes ont pris part au traditionnel Souper des maires de la qui s’est déroulé, le mercredi 12 avril, au Golf et Chalet Le Belle-View à Richmond.

L’événement était organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond.

Les personnes présentes ont donc pu prendre connaissance de la vision que les maires et les mairesses ont pour leur municipalité au cours des prochaines années.

« Des propriétaires de terrains ont à manifester leur intention de construire sous peu. Nous serons là pour les accompagner dans leur projet de développement », souligne le maire de Richmond, Bertrand Ménard.

À l’automne dernier, la Ville de Richmond a entrepris les démarches qui permettront aux autorités municipales de se doter d’un Plan particulier d’urbanisme (PPU). On pourra ainsi s’attaquer à la revitalisation du centre-ville de Richmond.

Au cours des prochaines années, les autorités municipales seront préoccupées par les changements climatiques. « Selon des études, ces changements apporteront l’usure prématurée des rues dans une proportion de 54 % et des canalisations (eau et égouts) d’environ 15 % chaque année. Tout cela provoquera l’augmentation des coûts d’entretien. Nous devrons donc procéder à des investissements pour protéger nos infrastructures. Nous devrons aussi demeurer à l’affût des risques d’inondation », soutient le maire de Richmond.

La construction d’un nouvel hôtel de ville fait également l’objet de discussions au conseil municipal.

L’attraction de médecins à Richmond retient aussi l’attention. « S’il faut faire construire une clinique médicale, nous l’envisagerons », affirme le premier magistrat.

Dans le Canton de Cleveland, les autorités municipales espèrent complémenter l’aménagement du parc situé près de l’hôtel de ville en y ajoutant des arbres et des modules de jeux pour enfants. Une surface pour une patinoire est également prévue.

« Depuis plusieurs années, nous mettons l’emphase sur le développement résidentiel. Nous avons besoin de ce genre de développement pour être en mesure de percevoir plus de taxes et offrir plus de services », de dire Herman Herbers, maire du Canton de Cleveland.

Martha Hervieux, mairesse de Kingsbury, a parlé du 125e anniversaire de sa municipalité et du livre de Denis Gauvin sur l’histoire de cette communauté.

Les autorités veulent maintenant développer le terrain de jeu, selon les moyens financiers de cette municipalité de 150 habitants.

À Ulverton, la mairesse Lynda Tétreault affirme que la municipalité verra au développement du parc DunKerley au cours des deux ou trois prochaines années. C’est un parc cédé par une famille à la municipalité, mais qui doit être utilisé pour des activités familiales.

James Johnston, maire du Canton de Melbourne, a traité de transport et d’environnement. « C’est difficile pour une municipalité comme la nôtre, zone à 95 % agricole, de mettre de l’avant des projets de développement, tant résidentiel qu’industriel », a mentionné M. Johnston, en soulignant l’excellent travail de son équipe à l’hôtel de ville.